С 27 марта по 19 апреля в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича проходит Первый международный фестиваль оперного искусства «Наследие. Опера», в программу которого вошли премьеры, репертуарные спектакли с участием звезд оперной сцены, круглые столы с ведущими музыкальными критиками страны, концерты камерной вокальной лирики, вокальные мастер-классы.

Идеолог и художественный руководитель Фестиваля – художественный руководитель и главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича Евгений Хохлов.

В Фестивале «Наследие. Опера» примут участие солисты, чьи творческие пути связаны с Самарой; друзья нашего театра - постоянные приглашенные солисты; всемирно известные исполнители; ведущие дирижёры музыкальных театров России и ближнего зарубежья.

2 апреля в 18:30 в рамках Первого Международного фестиваля оперного искусства «Наследие. Опера» впервые на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича прозвучит концертное исполнение оперы Д.Д. Шостаковича «Нос». Событие приурочено к 120-летию композитора.

Опера Д. Шостаковича «Нос» отличается от всего оперного репертуара. Это произведение – музыкальный авангард. В спектакле высмеиваются нравы Петербурга XIX века через фантастическую историю майора Ковалёва: однажды его нос сбежал, чтобы занять более высокий пост. Это едкая сатира на карьеризм и то, как чин в обществе ценится выше человека.

«Опера «Нос» — вызов для любого театра, для коллектива — оперной труппы, оркестра, хора. И, конечно, это вызов для дирижёра. Опера сложна своим музыкальным языком, образами. Сложно взаимодействие между группами оркестра, певцами и хором. Это произведение, которое требует детальной работы и четкого понимания стиля молодого Дмитрия Шостаковича», — рассказывает дирижёр-постановщик Павел Смелков.

Над концертной версией работают: дирижёр-постановщик – Павел Смелков, главный дирижёр Приморской сцены Мариинского театра во Владивостоке; заслуженная артистка России, художественный руководитель оперной труппы Приморской сцены Мариинского театра – Ирина Соболева, режиссёр-постановщик – Дмитрий Громов.

«Нос» – первая опера, написанная Д.Д. Шостаковичем, но единственная опера композитора, которая еще не была представлена на сцене Шостакович опера балет.

Действующие лица и исполнители:

Ковалёв – Роман Николаев; Иван Яковлевич/Лакей/Иван Иванович – Степан Волков; Прасковья Осиповна – Ирина Янцева, заслуженная артистка России, заслуженная артистка Самарской области; Квартальный – Владислав Новичков; Иван/Петр Федорович – Анатолий Невдах; Нос/Ярыжкин – Давид Погосян; Доктор – Иван Григорьев; Чиновник – Андрей Антонов, заслуженный артист России, народный артист Самарской области; Подточина – Светлана Каширина; Дочь Подточиной – Мария Курьянова; Сопрано соло – Софья Коляда; Старая барыня – Наталья Фризе; Торговка – Евгения Бумбу.

