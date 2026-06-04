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Самарская область заняла 4 место по уровню развития ГЧП

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Самарская область заняла 4 место по уровню развития ГЧП

Самарская область заняла 4 место по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП) среди субъектов Российской Федерации. Соответствующий рейтинг представило Минэкономразвития России по итогам 2025 года.

Позиции регионов традиционно формируются из оценки трех факторов: динамики реализации проектов ГЧП в 2025 году, опыта создания таких проектов, а также работы органов власти и их вовлеченности в проекты ГЧП. К оценке работы регионов привлекаются независимые эксперты и представители бизнес-сообщества.

«Мы взаимодействуем с бизнесом, применяя самые разные форматы и инструменты поддержки. И такое партнерство позволяет региону укреплять лидерские позиции по многим направлениям, обновлять инфраструктуру, создавать новые объекты в сфере ЖКХ, образования, здравоохранения, спорта и многих других», – отмечал ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В регионе накоплен значительный опыт реализации инфраструктурных проектов с применением механизма государственно-частного партнерства. Сегодня в регионе реализуется 228 ГЧП-проектов с общим объемом инвестиций 344 млрд рублей.

«Высокая оценка федерального центра - это результат системной работы команды региона и доверия со стороны инвесторов. Новые подходы коллег из Минэкономразвития России, оценивающих регионы по влиянию ГЧП-проектов на качество жизни людей, полностью созвучны нашим целям и ценностям. Мы стремимся, чтобы каждый проект, будь то современная школа, медицинский центр или объект ЖКХ, давал ощутимый социальный эффект: создание комфортной среды для жизни, рабочих мест и предоставление качественных и доступных услуг для наших граждан», - подчеркнул зампредседателя правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Самой востребованной формой ГЧП в регионе является механизм концессии. Сейчас реализуется 52 концессионных соглашения с объемом инвестиций свыше 225 млрд рублей в семи сферах экономики (ЖКХ, здравоохранение, спорт, транспорт, образование, социальное обеспечение, сельское хозяйство и туризм). Благодаря данным проектам будет создано свыше 7 тысяч рабочих мест. По 41 объекту уже осуществляется деятельность, предоставляются услуги жителям Самарской области.

Сегодня активно эксплуатируется мостовой переход через Волгу, существенно сокращая время в пути и повышая транспортную доступность. Это стратегический для региона и страны проект с объемом инвестиций, превышающим 140 млрд рублей. Движение по объекту открыл Президент Владимир Путин.

В рамках концессионного соглашения с ОАО «РЖД» создана и эксплуатируется железнодорожная ветка для обеспечения деятельности резидентов особой экономической зоны «Тольятти». Проект способствует локализации новых производств с высокотехнологичными рабочими местами, обеспечивает привлечение новых резидентов в ОЭЗ.

В 2025 году завершены работы по реконструкции пансионата «Созвездие» для пожилых людей и инвалидов в Самаре в рамках нацпроекта «Демография» с привлечением средств федерального бюджета, а также строительные работы в детском оздоровительном лагере «Черноморец», расположенном в Анапе, отвечающем всем современным требованиям для безопасного и комфортного нахождения детей.

По итогам 2025 года запущено 11 новых проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, спорта и промышленности.

Результаты рейтинга ГЧП послужат стимулом для органов власти активнее проводить работу по привлечению инвестиций в проекты ГЧП для создания благоприятной среды для жизни граждан и ведения бизнеса.

Фото предоставлено Минэкономразвития Самарской области.

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