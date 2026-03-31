Железнодорожники напомнили школьникам Октябрьска основные правила поведения на инфраструктуре

Железнодорожники совместно с представителями транспортной прокуратуры напомнили школьникам города Октябрьск основные правила поведения на инфраструктуре. Провели открытый урок и профилактический рейд на станции.
Основные правила:
➡️переходить пути только в установленных местах
➡️ориентироваться на знаки светофора
➡️не спрыгивать с платформы
➡️ не находиться вблизи путей в наушниках и с надвинутым капюшоном
В беседах с подростками сделали упор на опасность увлечения зацепингом. Также всем участникам акции вручили тематические памятки.
Подобные рейды, направленные на снижение уровня травматизма, Куйбышевская железная дорога проводит регулярно.
Кроме того, в целях профилактики работники магистрали участвуют в уроках безопасности в школах, а также приглашают школьников на экскурсии на железнодорожные предприятия.