Железнодорожники напомнили школьникам Октябрьска основные правила поведения на инфраструктуре

Железнодорожники совместно с представителями транспортной прокуратуры напомнили школьникам города Октябрьск основные правила поведения на инфраструктуре. Провели открытый урок и профилактический рейд на станции.

Основные правила:

➡️переходить пути только в установленных местах

➡️ориентироваться на знаки светофора

➡️не спрыгивать с платформы

➡️ не находиться вблизи путей в наушниках и с надвинутым капюшоном

В беседах с подростками сделали упор на опасность увлечения зацепингом. Также всем участникам акции вручили тематические памятки.

Подобные рейды, направленные на снижение уровня травматизма, Куйбышевская железная дорога проводит регулярно.

Кроме того, в целях профилактики работники магистрали участвуют в уроках безопасности в школах, а также приглашают школьников на экскурсии на железнодорожные предприятия.