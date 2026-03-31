Прием заявок на летнее трудоустройство подростков стартует в Самаре

С 1 апреля в Самаре стартует первый этап кампании по трудоустройству школьников на летний период - 2026. Молодежный центр «Самарский» откроет прием заявок для тех, кто планирует работать в июне. (14+)



Предварительно школьникам необходимо собрать пакет документов: копии паспорта, СНИЛС, справку с места учебы, справку об отсутствии судимости, заявление от одного из родителей и другие. Полный перечень документов, необходимых для трудоустройства, доступен по ссылке https://vk.ru/@mcsamara-paket-dokumentov-neobhodimyh-dlya-trudoustroistva.



Для оформления трудового договора необходим личный визит с полным пакетом документов по адресу: ул. Гагарина, 86. График работы: с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00, в пятницу с 9:00 до 16:00. Запись осуществляется по телефону: 8 (846) 262-52-47. Актуальная информация также доступна на сайте http://www.mc-samara.ru/.



Для тех, кто планирует работать в июле, запись начнется со 2 июня, для работы в августе – с 21 июля.



Каждый подросток в возрасте от 14 до 18 лет может работать по две недели в июне, июле и августе, один рабочий день продлится от четырех до семи часов. Подростки смогут выполнять легкие виды работ: заниматься благоустройством, ухаживать за зелёными насаждениями и клумбами, выполнять мелкий ремонт, уборку и т.д.

