В Самаре в галерее «Новое пространство» начинает работу выставка Елены Болотских «Иная сторона»

2 апреля в 18:00 в галерее «Новое пространство» начинает работу выставка Елены Болотских «Иная сторона». Известный во всем мире мастер, академик РАХ представит живопись, графику, коллажи, рельефы, контррельефы, ассамбляжи и инсталляции, посвящённые грёзам о других мирах.

Полотна художницы посредством смелых и неожиданных решений, эклектики стилей и жанров демонстрируют идею о том, что всё в природе имеет две стороны: Хаос и Порядок, Добро и Зло, Инь и Ян. Через творческие образы иных реальностей человеку проще увидеть духовный ландшафт привычного мира под другим углом.

Творческая биография Елены Болотских включает в себя более 200 выставок, среди которых – персональные экспозиции во многих странах мира. Более 40 лет Елена Болотских преподает, причём обучала студентов теории и практике изобразительного искусства не только в России, но и в Норвегии, Франции, Литве, США. Елена Болотских –выдающийся мастер и куратор с международным признанием: на её счету более 150 экспозиционных проектов, благодаря которым публика получила возможность кардинально расширить представления о современном изобразительном искусстве. Работы художницы находятся в музеях, галереях, различных экспозиционных локациях и частных коллекциях России, Европы, Азии и США. Подробности в релизе! Ждем на открытие!