Стала известна лучшая книга для чтения в туалете

Автобиография принца Гарри «Spare» («Запасной») стала самым популярным выбором британцев для чтения в уборной. Об этом свидетельствует исследование, проведённое по заказу бренда туалетной бумаги Cushelle.

В пятёрку лидеров также вошли книга Тоби Янга «Как терять друзей и отталкивать людей», роман «1984» Джорджа Оруэлла, «Краткая история времени» Стивена Хокинга и «Футбольная лихорадка» Ника Хорнби.

Согласно опросу, британцы проводят в туалете около семи полных дней в году, посещая его шесть раз в день, пишет МК.

Поведенческий психолог Джо Хаммингс, участвовавший в исследовании, отметил, что туалет остаётся местом, где люди чувствуют себя свободными от социальных ожиданий. Мемуары вроде «Spare» с личными историями и разговорным стилем идеально подходят для прерывистого чтения, добавил эксперт.