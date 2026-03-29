В Самарской области количество сделок на вторичном рынке жилья выросло на 9% за год

По данным технологической платформы Авито Недвижимость, в феврале 2026 года на вторичном рынке жилья заключили 111 тыс. ДКП: продажи по сравнению с тем же месяцем прошлого года выросли на 11%, а к январю прибавили 45%. Динамика отчасти объясняется длинными праздниками в начале года, когда деловая активность традиционно снижается.

Среди регионов лидерами по количеству сделок на вторичном рынке жилья в феврале 2026 стали Московская область (8 тыс. ДКП), Москва (7,1 тыс.), Санкт-Петербург (5,3 тыс.), Свердловская область (4,4 тыс.) и Краснодарский край (3,9 тыс. ДКП). Из топ-10 регионов сильнее всего деловая активность год к году выросла в Красноярском крае (+31% заключенных договоров), Московской и Челябинской областях (+18% в обоих), Башкортостане (+16%) и Свердловской области (+15%).