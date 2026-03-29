Пиво не будет возвращено на российские стадионы

Принятие законопроекта о возвращении пива на российские стадионы провалилось из-за позиции Минздрава РФ. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.

«К сожалению, судя по всему, это останется историей. Наше Министерство здравоохранения заблокировало принятие этого закона. В ближайшее время перспектив по возвращению пива нет. Минздрав говорит, что пиво на стадионе — это алкоголизация общества. Но как это так? На арену приходит болельщик, и он там находится, чтобы смотреть матч своей любимой команды, а не выпивать. Возьмет он два бокала пива от силы, разве напьется он этим? Нет. Те, кто хотят напиться, они идут в бар или домой, покупают ящик пива, прихватив чипсы с воблой. Это же гораздо страшнее. Для меня удивительно, что этого не видит Минздрав», — цитирует Свищева «Спорт-Экспресс».

Напомним, запрет на продажу всех видом алкогольных напитков на спортивных объектах действует в России с 1 января 2005 года.