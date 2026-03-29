Пиво не будет возвращено на российские стадионы
В Самаре мужчина совершал покупки с чужой банковской карты
Полеты из Калининграда и обратно временно приостановлены
В Роскачестве назвали количество поддельных вин в России
27 марта в учреждениях культуры Самары прошли творческие встречи, мастер-классы, открытые репетиции и концерты в рамка первой акции «Ночь театрального искусства».
Всероссийская акция «Ночь театрального искусства» прошла в Самаре
В Сызрани на базе физкультурно-оздоровительного центра (ФОК) "Надежда" состоялись тренировочные пожарно-тактические учения.
Пожарные Сызрани отработали навыки ликвидации ЧС в ФОКе
Тольяттинский легкоатлетический манеж принимает чемпионат и весеннее первенство России по дартсу.
В регионе проходит чемпионат России по дартсу
На какие признаки обратить внимание, чтобы точно остаться довольным покупкой и получить из рыбы максимум пользы, рассказала директор по качеству сети гипермаркетов «О'КЕЙ» Светлана Гиль.
Эксперт: как проверить свежесть рыбы
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
В дни каникул в Самарском зоопарке будут проходить интересные экскурсии для всех желающих
В Самаре мужчина совершал покупки с чужой банковской карты

В  конце  декабря  прошлого  года  в  отдел  полиции  по  Промышленному  району  Управления  МВД  России  по  г.  Самаре  обратился  местный  житель  1987  года  рождения,  сообщивший  о  пропаже  принадлежащей  ему  банковской  кредитной  карты  и  несанкционированных  списаниях  с  нее  денежных  средств.

По  словам  заявителя,  до  момента  блокировки  неизвестный  осуществил покупки на сумму  более  15000  рублей.

Сотрудники  полиции   запросили документы из финансовой организации. Изучив  выписки по  расчетному  счету  потерпевшего, полицейские установили,  что картой расплачивались в ряде торговых точек города.

Для установления личности незаконного пользователя банковской карты сотрудники полиции опросили  работников  магазинов,  где  совершались  покупки,  изъяли  и  проанализировали  записи  с  камер  видеонаблюдения,  зафиксировавшие  приметы  злоумышленника.

Им  оказался  житель  Самары  1998  года  рождения,  не  имевший  официального  места  работы. Мужчину  задержали  на  территории  города  и  доставили  в  отдел  полиции  для  дальнейшего  разбирательства.

В содеянном он сознался и сообщил, что нашел  банковскую  карту  на улице и попробовал ей расплатиться в магазине.

После  успешной  транзакции  за  покупку  алкоголя  он  совершил  еще  несколько  покупок,  а  затем  передал  карту  своей  сожительнице.  Женщина,  не  зная  о происхождении  карты,  использовала  ее  для  приобретения  товаров  для  дома.

Отделом  по  расследованию  преступлений,  совершенных  на  территории  Промышленного  района  СУ  Управления  МВД  России  по  г.  Самаре  ранее  не  судимому  жителю  областного  центра  предъявлено  обвинение  в  совершении  преступления,  предусмотренного  ч.3  ст.158  УК  РФ  (кража  с  банковского  счета).

В  настоящее  время  уголовное  дело  направлено  в  суд  для  рассмотрения  по  существу.

Обвиняемый  частично  возместил  потерпевшему  причиненный  материальный  ущерб.

Сотрудники  полиции  в  очередной  раз  предупреждают:  если  вы  нашли  чужую  банковскую  карту,  то  поспешите  принять  все  необходимые  меры  по  розыску  ее  владельца,  отнесите  находку  в  ближайший  банк  или  отделение  полиции. 

За  списание  денежных  средств  с  чужой  банковской  карты  предусмотрена  уголовная  ответственность!

Ракетную опасность в Самарской области объявили ранним утром 28 марта
27 марта Вячеслав Федорищев в Москве провел совместное заседание комиссии Госсовета по промышленности и подкомиссии по химической промышленности и биоэкономике при Правительственной комиссии по промышленности.
Вячеслав Федорищев провел совместное заседание по развитию биоэкономики
В Самарской области дополнительно заменят 242 лифта в многоквартирных домах
Стали известны даты общегородских субботников в 2026 году
Самара покинула топ-10 городов России по качеству общественного транспорта
