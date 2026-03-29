В Самаре мужчина совершал покупки с чужой банковской карты

В конце декабря прошлого года в отдел полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре обратился местный житель 1987 года рождения, сообщивший о пропаже принадлежащей ему банковской кредитной карты и несанкционированных списаниях с нее денежных средств.

По словам заявителя, до момента блокировки неизвестный осуществил покупки на сумму более 15000 рублей.

Сотрудники полиции запросили документы из финансовой организации. Изучив выписки по расчетному счету потерпевшего, полицейские установили, что картой расплачивались в ряде торговых точек города.

Для установления личности незаконного пользователя банковской карты сотрудники полиции опросили работников магазинов, где совершались покупки, изъяли и проанализировали записи с камер видеонаблюдения, зафиксировавшие приметы злоумышленника.

Им оказался житель Самары 1998 года рождения, не имевший официального места работы. Мужчину задержали на территории города и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В содеянном он сознался и сообщил, что нашел банковскую карту на улице и попробовал ей расплатиться в магазине.

После успешной транзакции за покупку алкоголя он совершил еще несколько покупок, а затем передал карту своей сожительнице. Женщина, не зная о происхождении карты, использовала ее для приобретения товаров для дома.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района СУ Управления МВД России по г. Самаре ранее не судимому жителю областного центра предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ (кража с банковского счета).

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемый частично возместил потерпевшему причиненный материальный ущерб.

Сотрудники полиции в очередной раз предупреждают: если вы нашли чужую банковскую карту, то поспешите принять все необходимые меры по розыску ее владельца, отнесите находку в ближайший банк или отделение полиции.

За списание денежных средств с чужой банковской карты предусмотрена уголовная ответственность!