Владимир Субботин: «В процедуре предварительного голосования участвую в четвёртый раз, но все равно волнуюсь»

«В процедуре предварительного голосования я участвую в четвёртый раз, но все равно определённое волнение ощущаю», — отметил Владимир Субботин.

Жители региона знают Владимира Анатольевича как эксперта в вопросах жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и экологии. Возглавляя профильный комитет Губернской Думы, он курирует ключевые направления, от которых зависит качество жизни тысяч жителей региона.

«Сегодня я подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России». Сделал это лично, в региональный оргкомитет. Планирую участвовать в выборах депутатов Самарской Губернской Думы восьмого созыва по избирательному округу №15. Как депутат я уже три созыва работаю в этом округе. Выдвигаю свою кандидатуру, в том числе, по просьбам жителей территорий, которые в него входят. С местными органами власти и жителями у нас накоплен опыт совместного взаимодействия по большому количеству различных вопросов. Хотелось бы продолжить эту работу на благо жителей округа и всей Самарской области», - поделился депутат в социальных сетях.

Владимир Субботин - координатор федерального партийного проекта «Городская среда» в Самарской области. В рамках этого направления и программы «Формирование комфортной городской среды» активисты партпроекта традиционно принимают активное участие в реализации инициатив по благоустройству общественных пространств, дворовых территорий, парков и скверов.

Кроме того, Владимиру Субботину удалось выстроить эффективную систему взаимодействия с муниципалитетами и жителями. За эти годы накоплен значительный опыт совместного решения самых разных вопросов — от благоустройства территорий до модернизации коммунальной инфраструктуры.

Напомним, что предварительное голосование «Единой России» пройдёт в электронном формате с 25 по 31 мая 2026 года. Выдвижение кандидатов на сайте pg.er.ru продлится до 30 апреля. Участие в процедуре обязательно для всех, кто планирует выдвигаться от партии на выборах. В сентябре 2026 года жителям Самарской области предстоит избрать депутатов Государственной Думы и Самарской Губернской Думы.