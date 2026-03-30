29 марта на сцене САТОБ в рамках  Первого Международного фестиваля оперного искусства «Наследие. Опера» состоялся показ оперы «Евгений Онегин».
С 24 по 27 марта в Ярославле прошел федеральный этап Российской психолого-педагогической олимпиады школьников им. К.Д. Ушинского.
В Самарской области открыт прием заявок на участие в резидентской программе «Стрелка.Акселератор» Центра поддержки современных инициатив «Стрелка».
Билайн и АО КБ «Солидарность» заключили соглашение о запуске нового проекта в формате Smart-MVNO. Результатом партнёрства стала брендированная мобильная связь под названием «Солидарность Мобайл», которая доступна клиентам банка с 17 марта 2026 года.
Минэкономразвития Самарской области организовало встречу сенатора Совфеда РФ от Самарской области Марины Сидухиной с предпринимательским сообществом региона.
27 марта 2026 года, во Всемирный день театра, в ПФО подвели итоги VII сезона Окружного фестиваля  «Театральное Приволжье».
В 2026 году в Самарской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» приведут в нормативное состояние 78,4 км автомобильных дорог, ведущих к медицинским учреждениям.
До 1 апреля открыт прием заявок на участие в IX межрегиональном конкурсе видеороликов на иностранных языках в рамках культурно-образовательного проекта «Поход в музей», объединяющего образовательные учреждения и художественные музеи городов РФ.
В Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Отель «Гранд Будапешт»: психология и кино»
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
Владимир Субботин: «В процедуре предварительного голосования участвую в четвёртый раз, но все равно волнуюсь»

Координатор федерального партийного проекта «Городская среда» в Самарской области, депутат Самарской Губернской Думы, председатель комитета по ЖКХ, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды, генеральный директор ООО «Газпром Трансгаз Самара» Владимир Субботин лично подал документы в Региональный оргкомитет по ПГ для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Заявление у парламентария принял представитель РОК Сергей Пичкуров
 

«В процедуре предварительного голосования я участвую в четвёртый раз, но все равно определённое волнение ощущаю», — отметил Владимир Субботин.

Жители региона знают Владимира Анатольевича как эксперта в вопросах жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и экологии. Возглавляя профильный комитет Губернской Думы, он курирует ключевые направления, от которых зависит качество жизни тысяч жителей региона.

«Сегодня я подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России». Сделал это лично, в региональный оргкомитет. Планирую участвовать в выборах депутатов Самарской Губернской Думы восьмого созыва по избирательному округу №15. Как депутат я уже три созыва работаю в этом округе. Выдвигаю свою кандидатуру, в том числе, по просьбам жителей территорий, которые в него входят. С местными органами власти и жителями у нас накоплен опыт совместного взаимодействия по большому количеству различных вопросов. Хотелось бы продолжить эту работу на благо жителей округа и всей Самарской области», - поделился депутат в социальных сетях.

Владимир Субботин - координатор федерального партийного проекта «Городская среда» в Самарской области. В рамках этого направления и программы «Формирование комфортной городской среды» активисты партпроекта традиционно принимают активное участие в реализации инициатив по благоустройству общественных пространств, дворовых территорий, парков и скверов.

Кроме того, Владимиру Субботину удалось выстроить эффективную систему взаимодействия с муниципалитетами и жителями. За эти годы накоплен значительный опыт совместного решения самых разных вопросов — от благоустройства территорий до модернизации коммунальной инфраструктуры.

Напомним, что предварительное голосование «Единой России» пройдёт в электронном формате с 25 по 31 мая 2026 года. Выдвижение кандидатов на сайте pg.er.ru продлится до 30 апреля. Участие в процедуре обязательно для всех, кто планирует выдвигаться от партии на выборах. В сентябре 2026 года жителям Самарской области предстоит избрать депутатов Государственной Думы и Самарской Губернской Думы.

