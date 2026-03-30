В Самарской области стартует месячник по благоустройству: регион готовится к масштабному субботнику

В Самарской области начинается традиционный месячник по благоустройству. В соответствии с распоряжением Правительства Самарской области, период проведения мероприятий установлен с 1 по 30 апреля 2026 года. Массовый старт месячнику даст областной субботник, запланированный на 4 апреля.

Распоряжением первого заместителя Губернатора Самарской области – председателя Правительства Самарской области Виталия Шабалатова в каждом муниципальном образовании региона сформированы специализированные штабы. Их ключевая задача - координация действий по подготовке и проведению уборочных работ, обеспечение взаимодействия между органами местного самоуправления, предприятиями, организациями и населением.

К участию в субботниках традиционно привлекаются трудовые коллективы предприятий и организаций всех форм собственности, студенты и сотрудники учебных заведений, а также инициативные жители. На органы местного самоуправления возложена обязанность по обеспечению участников полным комплектом необходимого инвентаря. Кроме того, в зоне особого внимания местных властей - организация своевременного вывоза образовавшихся отходов.

Приоритетное внимание в ходе весенней уборки будет уделено общественным пространствам, благоустроенным в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Поддержание чистоты и порядка на данных объектах является важным этапом сохранения результатов благоустройства.

Традиционной составляющей месячника станут субботники на придомовых территориях. Управляющие компании проводят информирование жителей о графиках уборочных работ и обеспечивают собственников помещений необходимым инвентарем для наведения порядка в дворах.

Жителей Самарской области приглашают присоединиться к областному субботнику 4 апреля и внести личный вклад в преображение родного региона.

