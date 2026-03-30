В регионе состоялась встреча с предпринимателями

Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области организовало встречу сенатора Совета Федерации РФ от Самарской области Марины Сидухиной с предпринимательским сообществом региона. В дискуссии приняли участие руководители коллегиальных органов и общественных организаций Самарской области, представители бизнес-сообщества.

Участники встречи обсудили текущую ситуацию в бизнесе, связанную с корректировками в налоговом законодательстве, и поделились предложениями, которые помогут бизнесу адаптироваться к изменениям.

«Наша задача - получить обратную связь, посмотреть, как бизнес реагирует на изменения», - отметил заместитель председателя правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Участники встречи отметили необходимость последовательных и дифференцированных подходов при внедрении законодательных изменений и предложили конкретные инициативы для их рассмотрения на федеральном уровне.

В центрах «Мой бизнес» Самарской области предприниматели региона могут получить индивидуальную консультацию по выбору правовой формы регистрации бизнеса и режима налогообложения. Узнать о мерах поддержки и подать заявку на получение услуг можно на едином портале mybiz63.ru.

Реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото – Минэкономразвития Самарской области