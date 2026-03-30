В Самарской области стартует набор в программу «Стрелка.Акселератор» — 2026

В Самарской области открыт прием заявок на участие в резидентской программе «Стрелка.Акселератор» Центра поддержки современных инициатив «Стрелка». Проект реализуется министерством молодежной политики Самарской области и направлен на развитие молодежных инициатив и поддержку команд, реализующих идеи в сфере культуры, образования, медиа, добровольчества и креативных индустрий.

Программа ориентирована на молодых людей, которые хотят превратить свою идею в полноценный проект и реализовать его в городской среде. Участниками могут стать авторы инициатив в самых разных направлениях — от искусства и туризма до науки, экологии и спорта. Прием заявок продлится до 15 апреля.

«Стрелка.Акселератор» включает образовательный блок, в рамках которого участники изучают основы проектного управления, учатся упаковывать идеи, работать с аудиторией, продвигать инициативы и находить ресурсы для их реализации. Отдельное внимание уделяется таким темам, как сторителлинг, развитие социальных сетей, фандрайзинг и управление командой.

В ходе программы команды получают экспертную и продюсерскую поддержку, а также возможность реализовать собственные проекты на площадке Центра. Кураторы сопровождают участников на всех этапах — от формирования идеи до ее запуска и дальнейшего развития.

Резидентство в «Стрелке» открывает доступ к инфраструктуре Центра: участники могут бесплатно использовать пространство для проведения лекций, встреч и мероприятий. Кроме того, проекты получают информационную поддержку — они продвигаются в социальных сетях, городских афишах и интегрируются в крупные события, такие как «ВолгаФест» и «Ночь музеев».

Важной частью программы является формирование профессионального сообщества. Участники взаимодействуют с другими резидентами и партнерами, обмениваются опытом и создают совместные проекты.

Центр поддержки современных инициатив «Стрелка» работает как площадка для развития молодежных сообществ и креативных инициатив. Ежегодно здесь проходит более 300 мероприятий с общим числом участников свыше 5000 человек, а за деятельностью Центра в социальных сетях следят более 10 тысяч пользователей. За время работы на базе «Стрелки» реализовано более 60 молодежных проектов.

Резидентская программа является одним из ключевых направлений деятельности Центра. За годы реализации «Стрелка.Акселератор» его выпускниками стали более 60 проектов, при этом более половины из них продолжают работу на территории Самарской области.

Среди успешных кейсов — театральное сообщество «Самое своё», проект Digital-workshop TAURUS, волонтерская инициатива «Лапа», проект «Вот он — пёс», а также волонтерский центр «Элемент» и образовательный проект «Прошлый век». Многие из них вышли за рамки первоначального формата и продолжают развиваться как самостоятельные инициативы, формируя культурную и общественную повестку региона.

Центр «Стрелка» обладает статусом арт-резиденции федерального проекта «Таврида.Арт», что дает участникам программы дополнительные возможности для развития — включая доступ к федеральным образовательным программам и интеграцию в профессиональное сообщество на уровне страны.

Подать заявку на участие можно до 15 апреля по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/69c100c7f47e73deccaa8d23/?clckid=7c351d36

