«ЭнергосбыТ Плюс» рассказал об основных требованиях к подготовке жилого фонда к очередному отопительному периоду 

В Кадровом центре «Работа России» Красноярского района состоялась межмуниципальная ярмарка вакансий в онлайн-формате.  В ней приняли участие ветераны спецоперации из девяти районов Самарской области. Им были предложены самые разные вакансии.
Кадровый центр «Работа России» проводит ярмарки вакансий для ветеранов СВО онлайн
С 1 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу экспозиция под названием «Врачующий атом». На ней представлены книги, периодические издания и другие материалы о достижениях и изобретениях в сфере ядерной медицины.
В СОУНБ откроется выставка, посвящённая ядерной медицине - «Врачующий атом»
В ВУЗах Самарской области прошел региональный этап Всероссийской акции «ДНК единой страны».
348 студентов региона вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга
В этом году планируется начать капитальный ремонт поликлинического отделения Самарской больницы №5.
В отделении терапии Самарской больницы №5 сделан капремонт
В Самарской области определены победители и призеры регионального этапа Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки-2026».
Определены победители конкурса «Хрустальные звездочки»
1 апреля 2026 года в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга Академический симфонический оркестр Самарской филармонии вместе с ведущими солистами оперных театров мира представит яркую праздничную программу в честь 85-летия Самарской государ
Самарская филармония представит юбилейную программу на сцене Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга
29 марта в Самаре состоялся региональный этап акции. Участие приняла 21 команда дошкольных образовательных учреждений городского округа Самара.
В регионе состоялась ежегодная областная акция «Единый день ГТО»
Эксперты «ЭнергосбыТ Плюс» ответили на самые распространённые вопросы руководителей обслуживающих организаций Самарской области в ходе заседания при Министерстве энергетики и ЖКХ региона.
«ЭнергосбыТ Плюс» рассказал об основных требованиях к подготовке жилого фонда к очередному отопительному периоду 
В Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Отель «Гранд Будапешт»: психология и кино»
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
«ЭнергосбыТ Плюс» рассказал об основных требованиях к подготовке жилого фонда к очередному отопительному периоду 

Эксперты «ЭнергосбыТ Плюс» ответили на самые распространённые вопросы руководителей обслуживающих организаций Самарской области в ходе заседания при Министерстве энергетики и ЖКХ региона.

Участники встречи отметили, что подготовка многоквартирных жилых домов к отопительному периоду 2026-2027 годов будет оцениваться, как и в прошлом году, в соответствии с требованиями приказа Министерства энергетики РФ № 2234. В своём выступлении технический директор Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Андрей Чурсанов отметил, что в числе основных недостатков при подготовке к предыдущей зиме было отсутствие промывки и опрессовки ряда домов, а также недостаточное оснащение жилого фонда регуляторами температуры горячей воды.

«Данное оборудование обеспечивает безопасность горожан при пользовании горячей водой. Дело в том, что зимний температурный график тепловых сетей существенно выше, нежели нормы использования горячего водоснабжения в домах. В первой половине апреля мы проведём испытания теплосетей Самары и Тольятти на повышенную температуру. Это возможность всем обслуживающим организациям проверить исправность работы своего регулирующего оборудования. От остальных УК и ТСЖ ожидаем на согласование планы по установке данных приборов», — пояснил Андрей Чурсанов.

Как отметил руководитель регионального центра общественного контроля «ЖКХ Контроль» Виктор Часовских, повысить качество теплоснабжения горожан можно только благодаря эффективному сотрудничеству УК и ресурсоснабжающих организаций. Одним из элементов такого взаимодействия является соглашение о сотрудничестве. В прошлом году далеко не все управляющие компании подписали документ.

«Сразу по завершении текущего отопительного сезона мы планируем подписать соглашения со всеми обслуживающими организациями региона. В этом документе учтены различные ситуации, требующие совместного технического решения, будь то опрессовка теплового ввода, повреждение на транзитном участке трубопровода или бесхозяйные коммуникации, осложняющие подготовку дома к зиме. Алгоритм совместных действий в любой подобной ситуации поможет оперативно решить проблему и обеспечить надёжную подачу горожанам тепла и горячей воды», — рассказала директор по продажам Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Анна Птохова.

В ходе мероприятия энергетики напомнили представителям обслуживающих организаций список обязательных мероприятий по подготовке жилого фонда к зиме. В числе важнейших работ — промывка и наладка систем отопления, а также проверка на прочность и плотность внутренней системы. Выполнение всех видов обязательных технических мероприятий будет фиксироваться в оценочных листах, на основе которых каждое здание получит свой индекс готовности. В результате этот показатель должен находиться в диапазоне от 0,9 до 1.

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс»

Теги: Самара Т ПЛЮС

Новости по теме
Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» рассчитал для жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани корректировку платы за отопление по итогам 2025 года. 
27 марта 2026, 16:14
Жители региона получат квитанции за март с учётом годовой корректировки за отопление
Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» рассчитал для жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани корректировку платы за отопление по итогам 2025 года.  ЖКХ
Т Плюс» традиционно выступила партнёром Дня открытых дверей на теплоэнергетическом факультете Самарского государственного технического университета.
25 марта 2026, 20:54
«Т Плюс» поддержала День открытых дверей для абитуриентов СамГТУ
Т Плюс» традиционно выступила партнёром Дня открытых дверей на теплоэнергетическом факультете Самарского государственного технического университета. ЖКХ
В Самаре «Т Плюс» досрочно отремонтировала участок тепловой сети и восстановила автомобильное движение на улице Куйбышева.
23 марта 2026, 18:47
Специалисты «Т Плюс» досрочно завершили ремонт тепловой сети на улице Куйбышева
В Самаре «Т Плюс» досрочно отремонтировала участок тепловой сети и восстановила автомобильное движение на улице Куйбышева. ЖКХ
Традиционная акция Росстандарта «Будь уверен. Будь здоров» пройдет в Самарской области с 6 по 8 апреля
30 марта 2026  12:45
Традиционная акция Росстандарта «Будь уверен. Будь здоров» пройдет в Самарской области с 6 по 8 апреля
Беспилотники снова атаковали промышленное предприятие в Самарской области
30 марта 2026  10:47
Беспилотники снова атаковали промышленное предприятие в Самарской области
В Самаре 29 марта стартует сезон навигации
29 марта 2026  13:44
В Самаре 29 марта стартует сезон навигации
Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Тольятти
29 марта 2026  11:29
Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Тольятти
27 марта в учреждениях культуры Самары прошли творческие встречи, мастер-классы, открытые репетиции и концерты в рамка первой акции «Ночь театрального искусства».
28 марта 2026  19:41
Всероссийская акция «Ночь театрального искусства» прошла в Самаре
Весь список