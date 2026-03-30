«ЭнергосбыТ Плюс» рассказал об основных требованиях к подготовке жилого фонда к очередному отопительному периоду 

Эксперты «ЭнергосбыТ Плюс» ответили на самые распространённые вопросы руководителей обслуживающих организаций Самарской области в ходе заседания при Министерстве энергетики и ЖКХ региона.

Участники встречи отметили, что подготовка многоквартирных жилых домов к отопительному периоду 2026-2027 годов будет оцениваться, как и в прошлом году, в соответствии с требованиями приказа Министерства энергетики РФ № 2234. В своём выступлении технический директор Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Андрей Чурсанов отметил, что в числе основных недостатков при подготовке к предыдущей зиме было отсутствие промывки и опрессовки ряда домов, а также недостаточное оснащение жилого фонда регуляторами температуры горячей воды.

«Данное оборудование обеспечивает безопасность горожан при пользовании горячей водой. Дело в том, что зимний температурный график тепловых сетей существенно выше, нежели нормы использования горячего водоснабжения в домах. В первой половине апреля мы проведём испытания теплосетей Самары и Тольятти на повышенную температуру. Это возможность всем обслуживающим организациям проверить исправность работы своего регулирующего оборудования. От остальных УК и ТСЖ ожидаем на согласование планы по установке данных приборов», — пояснил Андрей Чурсанов.

Как отметил руководитель регионального центра общественного контроля «ЖКХ Контроль» Виктор Часовских, повысить качество теплоснабжения горожан можно только благодаря эффективному сотрудничеству УК и ресурсоснабжающих организаций. Одним из элементов такого взаимодействия является соглашение о сотрудничестве. В прошлом году далеко не все управляющие компании подписали документ.

«Сразу по завершении текущего отопительного сезона мы планируем подписать соглашения со всеми обслуживающими организациями региона. В этом документе учтены различные ситуации, требующие совместного технического решения, будь то опрессовка теплового ввода, повреждение на транзитном участке трубопровода или бесхозяйные коммуникации, осложняющие подготовку дома к зиме. Алгоритм совместных действий в любой подобной ситуации поможет оперативно решить проблему и обеспечить надёжную подачу горожанам тепла и горячей воды», — рассказала директор по продажам Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Анна Птохова.

В ходе мероприятия энергетики напомнили представителям обслуживающих организаций список обязательных мероприятий по подготовке жилого фонда к зиме. В числе важнейших работ — промывка и наладка систем отопления, а также проверка на прочность и плотность внутренней системы. Выполнение всех видов обязательных технических мероприятий будет фиксироваться в оценочных листах, на основе которых каждое здание получит свой индекс готовности. В результате этот показатель должен находиться в диапазоне от 0,9 до 1.

