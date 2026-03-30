Определены победители конкурса «Хрустальные звездочки»

В Самарской области определены победители и призеры регионального этапа Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки-2026».

Ежегодно весна в ГУФССП России по Самарской области начинается с проведения регионального этапа Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки-2026». В нем принимают участие талантливые дети со всей области, танцующие, поющие играющие на различных музыкальных инструментах.

Несмотря на юный возраст наших участников, конкурсанты выбирали для исполнения непростые композиции. В этом году конкурс прошел под девизом «Вместе — мы сила» и был посвящен Году единства народов России. На сцене звучала музыка знаменитых советских композиторов, таких как Арам Хачатурян и Арсений Гладковский, лились песни о любви к Родине и боевом братстве, сверкали русские народные, белорусские и казахские танцы.

В первой возрастной категории в номинации «Исполнительское мастерство» уверенную победу одержал Шлиньков Федор, исполнив на аккордеоне знаменитое Libertango. Во второй — Абросимова Полина. Она исполнила на фортепиано «Бабочку» Эдварда Грига и «Вальс Бостон» из балета «Красный мак» Рейнгольда Глиэра.

Большим количеством заявок представлена номинация «Вокал». В первой возрастной группе вершину пьедестала занял Арсений Тололин с песней «Русская рать». Во второй возрастной группе победу одержала Злата Учайкина, исполнив песню Олега Газманова «Туман».

В номинации «Хореография» первое место в первой возрастной группе заняла Софья Дзюба с танцем «Восточная сказка».

Каждый из членов жюри отметил важность проведения подобных мероприятий для развития творческого потенциала детей и формирования успешной личности. Победители региональных «Хрустальных звездочек» примут участие в следующем этапе фестиваля-конкурса, который пройдет в Москве, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой ГУФССП России по Самарской области