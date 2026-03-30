В Кадровом центре «Работа России» Красноярского района состоялась межмуниципальная ярмарка вакансий в онлайн-формате.  В ней приняли участие ветераны спецоперации из девяти районов Самарской области. Им были предложены самые разные вакансии.
С 1 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу экспозиция под названием «Врачующий атом». На ней представлены книги, периодические издания и другие материалы о достижениях и изобретениях в сфере ядерной медицины.
В ВУЗах Самарской области прошел региональный этап Всероссийской акции «ДНК единой страны».
В этом году планируется начать капитальный ремонт поликлинического отделения Самарской больницы №5.
В Самарской области определены победители и призеры регионального этапа Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки-2026».
1 апреля 2026 года в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга Академический симфонический оркестр Самарской филармонии вместе с ведущими солистами оперных театров мира представит яркую праздничную программу в честь 85-летия Самарской государ
29 марта в Самаре состоялся региональный этап акции. Участие приняла 21 команда дошкольных образовательных учреждений городского округа Самара.
Эксперты «ЭнергосбыТ Плюс» ответили на самые распространённые вопросы руководителей обслуживающих организаций Самарской области в ходе заседания при Министерстве энергетики и ЖКХ региона.
В Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Отель «Гранд Будапешт»: психология и кино»
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
В отделении терапии Самарской больницы №5 сделан капремонт

В этом году планируется начать капитальный ремонт поликлинического отделения Самарской больницы №5.

Сегодня это современное отделение, полностью соответствующее санитарно-эпидемиологическим и противопожарным нормам. Капитальный ремонт подразделения Самарской городской больницы №5 проведен за счёт средств областного бюджета.

"В период ремонтных работ чтобы сохранить непрерывность оказания медицинской помощи, пациентов временно перераспределили по другим отделениям стационара, где были выделены дополнительные палаты, - рассказала главный врач больницы Ольга Чуйкова. - В ходе капитального ремонта строители полностью обновили внутреннюю инфраструктуру".

Ветхие деревянные перегородки, которые были возведены еще по старому проекту, демонтировали и заменили на современные стены из гипсоблоков. Это позволило повысить безопасность и привести все в соответствие с современными требованиями. Особое внимание уделили созданию комфортных условий для пациентов и персонала. В отделении появились две полноценные комнаты гигиены с душевыми кабинами, современная просторная процедурная, раздаточная, а также уютный холл для приема пищи. Для медицинского персонала оборудованы новые ординаторские.

Напомним, также обновлено отделение реанимации больницы. В этом году планируется начать капитальный ремонт поликлинического отделения.

Обновление подразделений медучреждений проводится как за счёт средств регионального бюджета, так и благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". В 2026 году планируется провести капитальный ремонт на 51 объекте стационарных и поликлинических отделений.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

