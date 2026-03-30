В отделении терапии Самарской больницы №5 сделан капремонт

Сегодня это современное отделение, полностью соответствующее санитарно-эпидемиологическим и противопожарным нормам. Капитальный ремонт подразделения Самарской городской больницы №5 проведен за счёт средств областного бюджета.

"В период ремонтных работ чтобы сохранить непрерывность оказания медицинской помощи, пациентов временно перераспределили по другим отделениям стационара, где были выделены дополнительные палаты, - рассказала главный врач больницы Ольга Чуйкова. - В ходе капитального ремонта строители полностью обновили внутреннюю инфраструктуру".

Ветхие деревянные перегородки, которые были возведены еще по старому проекту, демонтировали и заменили на современные стены из гипсоблоков. Это позволило повысить безопасность и привести все в соответствие с современными требованиями. Особое внимание уделили созданию комфортных условий для пациентов и персонала. В отделении появились две полноценные комнаты гигиены с душевыми кабинами, современная просторная процедурная, раздаточная, а также уютный холл для приема пищи. Для медицинского персонала оборудованы новые ординаторские.

Напомним, также обновлено отделение реанимации больницы. В этом году планируется начать капитальный ремонт поликлинического отделения.

Обновление подразделений медучреждений проводится как за счёт средств регионального бюджета, так и благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". В 2026 году планируется провести капитальный ремонт на 51 объекте стационарных и поликлинических отделений.

