С 27 марта по 19 апреля в САТОБ. пройдет Первый международный фестиваль оперного искусства «Наследие. Опера».
Министерство здравоохранения Самарской области с прискорбием сообщает, что на 76-м году жизни скончался врач-травматолог-ортопед Ходаков Геннадий Давидович.
Скончался врач-травматолог-ортопед СОКБ  им. В. Д. Середавина Геннадий Ходаков 
При ухудшении самочувствия 23% самарцев ищут информацию о заболевании в интернете
Три жителя Самарской области погибли в ДТП в Казани
В Самаре 29 марта стартует сезон навигации
Названы безопасные способы поблагодарить врачей и учителей
В Совфеде рассказали о мошеннической схеме с «горящими» турами
В Самаре в ДТП пострадал восьмимесячный мальчик
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
В дни каникул в Самарском зоопарке будут проходить интересные экскурсии для всех желающих
Скончался врач-травматолог-ортопед СОКБ  им. В. Д. Середавина Геннадий Ходаков 

Министерство здравоохранения Самарской области с прискорбием сообщает, что на 76-м году жизни скончался врач-травматолог-ортопед Ходаков Геннадий Давидович.

Геннадий Давидович посвятил медицине более полувека — 52 года.
Его профессиональный путь начался в Самарской городской клинической больнице № 1 им. Н. И. Пирогова.
В 2011 году пришёл работать в Самарскую областную клиническую больницу им. В. Д. Середавина на должность врача травматолога-ортопеда травматологического отделения педиатрического корпуса. Был оперирующим врачом, наставником для молодых специалистов.

Его вклад в спасение детских жизней будет жить в памяти поколений, в благодарных сердцах тех, чьи дети смогли вернуться к полноценной и счастливой жизни.

Прощание состоится 30 марта с 13:00 до 13:45 по адресу: ул. Борская, 108, корп. 1. (Зал прощания № 3 Похоронного дома № 1)

 

Фото:   минздрав СО

Новости по теме
Открытие нового корпуса больницы им.Пирогова в Самаре позволило значительно улучшить качество диализной помощи.
27 марта 2026, 21:04
В обновленном отделении диализа Самарской больницы им. Пирогова за год провели 12,5 тысяч процедур
Открытие нового корпуса больницы им.Пирогова в Самаре позволило значительно улучшить качество диализной помощи. Здравоохранение
3 апреля в преддверии Всемирного Дня Здоровья на территории ТЦ «МЕГА Самара» все желающие смогут пройти важные медицинские обследования и получить консультацию специалистов.
27 марта 2026, 17:19
Жителей региона приглашают к участию в Фестивале здоровья
3 апреля в преддверии Всемирного Дня Здоровья на территории ТЦ «МЕГА Самара» все желающие смогут пройти важные медицинские обследования и получить... Здравоохранение
Подразделение Самарского областного центра медицины катастроф расположено на 16-м км трассы обход Тольятти участка автодороги Европа-Западный Китай.
27 марта 2026, 17:11
Экстренная помощь при ДТП: в регионе работает новый трассовый медицинский пункт
Подразделение Самарского областного центра медицины катастроф расположено на 16-м км трассы обход Тольятти участка автодороги Европа-Западный Китай. Общество
Более 100 жителей Самары воспользовались услугами «Автобуса здоровья» с начала 2026 года
28 марта 2026  11:40
Более 100 жителей Самары воспользовались услугами «Автобуса здоровья» с начала 2026 года
Открытие нового корпуса больницы им.Пирогова в Самаре позволило значительно улучшить качество диализной помощи.
27 марта 2026  21:04
В обновленном отделении диализа Самарской больницы им. Пирогова за год провели 12,5 тысяч процедур
3 апреля в преддверии Всемирного Дня Здоровья на территории ТЦ «МЕГА Самара» все желающие смогут пройти важные медицинские обследования и получить консультацию специалистов.
27 марта 2026  17:19
Жителей региона приглашают к участию в Фестивале здоровья
В Клиниках СамГМУ прооперировали пациента с хроническим остеомиелитом голени с использованием АПК «Автоплан»
27 марта 2026  11:24
В Клиниках СамГМУ прооперировали пациента с хроническим остеомиелитом голени с использованием АПК «Автоплан»
Медпомощь ветеранам, участникам СВО и членам их семей в регионе оказывается в полном объеме и согласно всем действующим нормам и правилам.
26 марта 2026  22:58
Минздрав СО: информация об отказе в оказании медпомощи ветеранам, участникам СВО и членам их семей являктся фейком    
Биолог бактериологической лаборатории Самарского областного противотуберкулёзного диспансера Юлия Кривошеева рассказала, что нужно знать о туберкулезе.
26 марта 2026  19:54
Самарский биолог: "Микобактерия способна поражать все органы и системы организма"
В Самарской области участники СВО и члены их семей имеют право на внеочередное оказание медицинской помощи.
26 марта 2026  17:59
В регионе уделяется особое внимание организации помощи участникам СВО и членам их семей
Самарские психологи определили, как перфекционизм влияет на мозг и приводит к анорексии
26 марта 2026  11:12
Самарские психологи определили, как перфекционизм влияет на мозг и приводит к анорексии
Врач акушер-гинеколог СОКБ им.В,Д. Середавина Светлана Клюяшкина, рассказала, что любые заболевания во время беременности требуют более внимательного отношения. 
25 марта 2026  19:59
Самарский эксперт: инфекции во время беременности опасны не только для будущей мамы, но и для ребёнка
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
В Самаре 29 марта стартует сезон навигации
29 марта 2026  13:44
В Самаре 29 марта стартует сезон навигации
Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Тольятти
29 марта 2026  11:29
Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Тольятти
27 марта в учреждениях культуры Самары прошли творческие встречи, мастер-классы, открытые репетиции и концерты в рамка первой акции «Ночь театрального искусства».
28 марта 2026  19:41
Всероссийская акция «Ночь театрального искусства» прошла в Самаре
Ракетную опасность в Самарской области объявили ранним утром 28 марта
28 марта 2026  10:03
Ракетную опасность в Самарской области объявили ранним утром 28 марта
27 марта Вячеслав Федорищев в Москве провел совместное заседание комиссии Госсовета по промышленности и подкомиссии по химической промышленности и биоэкономике при Правительственной комиссии по промышленности.
27 марта 2026  17:57
Вячеслав Федорищев провел совместное заседание по развитию биоэкономики
