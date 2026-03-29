Скончался врач-травматолог-ортопед СОКБ  им. В. Д. Середавина Геннадий Ходаков 

Министерство здравоохранения Самарской области с прискорбием сообщает, что на 76-м году жизни скончался врач-травматолог-ортопед Ходаков Геннадий Давидович.



Геннадий Давидович посвятил медицине более полувека — 52 года.

Его профессиональный путь начался в Самарской городской клинической больнице № 1 им. Н. И. Пирогова.

В 2011 году пришёл работать в Самарскую областную клиническую больницу им. В. Д. Середавина на должность врача травматолога-ортопеда травматологического отделения педиатрического корпуса. Был оперирующим врачом, наставником для молодых специалистов.



Его вклад в спасение детских жизней будет жить в памяти поколений, в благодарных сердцах тех, чьи дети смогли вернуться к полноценной и счастливой жизни.



Прощание состоится 30 марта с 13:00 до 13:45 по адресу: ул. Борская, 108, корп. 1. (Зал прощания № 3 Похоронного дома № 1)

Фото: минздрав СО