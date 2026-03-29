С 27 марта по 19 апреля в САТОБ. пройдет Первый международный фестиваль оперного искусства «Наследие. Опера».
САТОБ: первый международный фестиваль оперного искусства «Наследие. Опера» открыт
Министерство здравоохранения Самарской области с прискорбием сообщает, что на 76-м году жизни скончался врач-травматолог-ортопед Ходаков Геннадий Давидович.
Скончался врач-травматолог-ортопед СОКБ  им. В. Д. Середавина Геннадий Ходаков 
При ухудшении самочувствия 23% самарцев ищут информацию о заболевании в интернете
Три жителя Самарской области погибли в ДТП в Казани
В Самаре 29 марта стартует сезон навигации
Названы безопасные способы поблагодарить врачей и учителей
В Совфеде рассказали о мошеннической схеме с «горящими» турами
В Самаре в ДТП пострадал восьмимесячный мальчик
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
В дни каникул в Самарском зоопарке будут проходить интересные экскурсии для всех желающих
27 марта во Всемирный день театра Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича одной из самых ярких постановок своего репертуара – оперой «Аида» Дж. Верди начал Первый международный фестиваль оперного искусства «Наследие. Опера».

В программу Фестиваля вошли премьеры, репертуарные спектакли с участием звезд оперной сцены, круглые столы с ведущими музыкальными критиками страны, концерты камерной вокальной лирики, вокальные мастер-классы. 

«В фестивале будут сочетаться лучшие традиции театра, обретённые за последние годы творчества, а особенность фестиваля заключается в участии уроженцев Самарской области, ныне представляющих оперное искусство на лучших сценах мира, и звезд оперы, чьи пути связаны с самарским театром», – отметил художественный руководитель фестиваля – художественный руководитель и главный дирижер Шостакович Опера Балет Евгений Хохлов.

С праздником зрителей и коллектив театра поздравила министр культуры Самарской области Ирина Калягина, которая отметила, что «Наследие. Опера» обещает стать настоящим праздником для ценителей, и пожелала фестивалю долгой и интересной творческой жизни.

Особым событием стало участие в спектакле гостей фестиваля – наших друзей и давних партнёров – ведущих солистов Большого театра Беларуси: партию Амнерис исполнила заслуженная артистка Республики Беларусь, солистка Большого театра Беларуси Оксана Волкова, партию Радамеса исполнил солист Большого театра Беларуси Дмитрий Шабетя, партию Рамфиса исполнил заслуженный артист Республики Беларусь, солист Большого театра Беларуси Андрей Валентий.

Партию Аиды исполнила заслуженная артистка России, заслуженная артистка Самарской области Татьяна Ларина. Партию Амонасро - заслуженный артист России, народный артист Самарской области Василий Святкин. Царь – Артём Камалитдинов; Жрица – Евгения Бумбу; Гонец – Владислав Новичков.

За дирижёрский пульт в этот вечер встал народный артист Башкортостана, художественный руководитель Большого театра Беларуси Артём Макаров.

Полная информация о фестивале:

С 27 марта по 19 апреля в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича пройдет Первый международный фестиваль оперного искусства «Наследие. Опера», в программу которого вошли премьеры, репертуарные спектакли с участием звезд оперной сцены, круглые столы с ведущими музыкальными критиками страны, концерты камерной вокальной лирики, вокальные мастер-классы. 

Идеолог и художественный руководитель фестиваля – художественный руководитель и главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича Евгений Хохлов: «Вдохновившись фестивальным наследием прошлых десятилетий, мы задумали проводить фестиваль, в котором будут сочетаться лучшие традиции театра, обретённые за последние годы творчества. Для нас особенной гордостью является тот факт, что Первый международный фестиваль «Наследие. Опера» представят уроженцы Самарской губернии, ныне представляющие оперное искусство на лучших сценах мира». 

Фестиваль впервые объединит на одной сцене солистов, чьи творческие пути связаны в Самарой: тенора Михаил Губский, Валерий Макаров, Алексей Курсанов, сопрано Лидия Фридман, Екатерина Петрова, меццо – сопрано Яна Дъякова.

В Фестивале примут участие друзья нашего театра, постоянные приглашенные солисты: Владислав Сулимский, Владислав Куприянов, Сергей Абабкин; ведущие солисты Большого театра Беларуси: заслуженная артистка Республики Беларусь Оксана Волкова, заслуженный артист Республики Беларусь Андрей Валентий, Дмитрий Шабетя; всемирно известные исполнители – Любовь Стучевская (Италия), народный артист РСФСР Сергей Лейферкус, который в день своего 80-летия (4 апреля) исполнит партию Понтия Пилата в опере С. Слонимского «Мастер и Маргарита».

Участниками Фестиваля станут ведущие дирижёры музыкальных театров России и ближнего зарубежья: Артём Макаров, художественный руководитель Большого театра Беларуси, народный артист Республики Башкортостан; Андрей Лебедев, лауреат Российской Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая Маска», дирижёр Московского театра «Новая Опера» имени Е.В. Колобова; Павел Смелков, лауреат Российской Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая Маска», главный дирижёр Приморской сцены Государственного академического Мариинского театра во Владивостоке; Юрий Медяник, главный дирижёр и художественный руководитель Тюменского филармонического оркестра. 

Еще одним знаменательным событием Фестиваля станет премьера концертного исполнения оперы Дмитрия Шостаковича «Нос» (2 апреля). Над премьерой работают: Павел Смелков – главный дирижёр Приморской сцены Мариинского театра во Владивостоке и Ирина Соболева – заслуженная артистка России, художественный руководитель оперной труппы Приморской сцены Мариинского театра.

Закрытие фестиваля 19 апреля ознаменуется премьерой одноактных опер Пуччини «Плащ», «Сестра Анжелика». Музыкальный руководитель и дирижер-поставщик Евгений Хохлов, режиссеры-постановщики – Мария Дашунина («Плащ), Вероника Пустоварова («Сестра Анжелика»). Впервые на самарской сцене прозвучат три оперы Джакомо Пуччини, объединенные самим композитором в триптих одноактных опер: «Плащ», «Сестра Анжелика» и «Джанни Скикки» (режиссер – постановщик, выпускница ГИТИСа Надежда Бахшиева). Этот проект является продолжением совместного проекта с ГИТИСом в рамках которого с большим успехом была представлена опера Кирилла Молчанова «Зори здесь тихие» в предыдущем сезоне.

Фестиваль «Наследие. Опера» объединит солистов ведущих театров России и Европы, включая Государственный академический Большой театр России, Государственный академический Мариинский театр, Московский театр «Новая Опера» имени Е.В. Колобова, Московский музыкальный театр «Геликон-опера», Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени А.С. Пушкина, Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь, Оперный театр Рима,  Государственного театра Майнингена (Германия.), и другие.

Участники исполнят произведения таких композиторов как Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Джоаккино Россини, Пётр Чайковский, Дмитрий Шостакович, Сергей Слонимский и другие.

 

Фото:   пресс-служба САТОБ

