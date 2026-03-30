В Кадровом центре «Работа России» Красноярского района состоялась межмуниципальная ярмарка вакансий в онлайн-формате.  В ней приняли участие ветераны спецоперации из девяти районов Самарской области. Им были предложены самые разные вакансии.
С 1 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу экспозиция под названием «Врачующий атом». На ней представлены книги, периодические издания и другие материалы о достижениях и изобретениях в сфере ядерной медицины.
В ВУЗах Самарской области прошел региональный этап Всероссийской акции «ДНК единой страны».
В этом году планируется начать капитальный ремонт поликлинического отделения Самарской больницы №5.
В Самарской области определены победители и призеры регионального этапа Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки-2026».
1 апреля 2026 года в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга Академический симфонический оркестр Самарской филармонии вместе с ведущими солистами оперных театров мира представит яркую праздничную программу в честь 85-летия Самарской государ
29 марта в Самаре состоялся региональный этап акции. Участие приняла 21 команда дошкольных образовательных учреждений городского округа Самара.
Эксперты «ЭнергосбыТ Плюс» ответили на самые распространённые вопросы руководителей обслуживающих организаций Самарской области в ходе заседания при Министерстве энергетики и ЖКХ региона.
В Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Отель «Гранд Будапешт»: психология и кино»
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
Самарская филармония представит юбилейную программу на сцене Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга

1 апреля 2026 года в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга Академический симфонический оркестр Самарской филармонии вместе с ведущими солистами оперных театров мира представит яркую праздничную программу в честь 85-летия Самарской государственной филармонии.

Министр культуры Самарской области Ирина Калягина, пожелала удачных гастролей Симфоническому оркестру Самарской филармонии.

«Уверена, что коллектив оркестра, сможет создать незабываемую атмосферу и поделиться с питерской публикой своим высококлассным исполнительским мастерством. Это событие — важная часть культурного обмена между нашими городами. Я желаю нашим музыкантам вдохновения и аплодисментов!» –  поделилась Ирина Калягина.

На берегах Невы вместе с оркестром Самарской филармонии выступят два солиста, уроженцы Самарской области - Екатерина Лёхина (сопрано) и Алексей Курсанов (тенор). За дирижерским пультом – художественный руководитель и главный дирижер оркестра Денис Власенко.

Екатерина Лёхина окончила Самарское музыкальное училище имени Д. Г. Шаталова, затем продолжила свое образование в Академии хорового искусства в Москве. В 2005 году обладательница хрустального колоратурного сопрано стала победительницей на вокальном конкурсе «Санкт-Петербург» и была приглашена в Венскую народную оперу. В настоящее время Екатерина Лёхина выступает на лучших сценах России и мира.

Алексей Курсанов окончил музыкальное училище имени Д. Г. Шаталова, в 2021 году — Академию хорового искусства имени В. С. Попова (классы Лидии Абрамовой и Дмитрия Вдовина). В 2021–2022 годах – артист Молодежной оперной программы Большого театра. В настоящее время Алексей Курсанов – солист Мейнингенского государственного театра, выпускник оперной студии Баварской национальной оперы. В 2025 году стал победителем проекта «Большая опера» на телеканале «Культура».

В программе вечера прозвучат увертюры, арии и дуэты из опер зарубежных композиторов, знаменитые сарсуэлы и неаполитанские песни.

Маэстро Власенко подчёркивает важность гастрольной деятельности в культурном обмене и популяризации искусства. Гастроли позволяют коллективам и артистам расширить свою аудиторию, обогатить репертуар новыми произведениями и вдохновляться творческими идеями коллег из разных уголков страны.

«Каждая новая сцена, каждый новый зал требуют адаптации и пластичного подхода. Это стимулирует рост профессиональных качеств музыкантов, совершенствование исполнительского мастерства и позволяет экспериментировать с различными стилями и формами подачи материала. Для нас зал капеллы уже знакомый, мы выступали здесь в 2024 году. Всегда приятно вернуться на прославленную сцену», –  отметил Денис Георгиевич.

 

Фото:   минкульт СО

Традиционная акция Росстандарта «Будь уверен. Будь здоров» пройдет в Самарской области с 6 по 8 апреля
30 марта 2026  12:45
Традиционная акция Росстандарта «Будь уверен. Будь здоров» пройдет в Самарской области с 6 по 8 апреля
359
Беспилотники снова атаковали промышленное предприятие в Самарской области
30 марта 2026  10:47
Беспилотники снова атаковали промышленное предприятие в Самарской области
400
В Самаре 29 марта стартует сезон навигации
29 марта 2026  13:44
В Самаре 29 марта стартует сезон навигации
786
Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Тольятти
29 марта 2026  11:29
Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Тольятти
838
27 марта в учреждениях культуры Самары прошли творческие встречи, мастер-классы, открытые репетиции и концерты в рамка первой акции «Ночь театрального искусства».
28 марта 2026  19:41
Всероссийская акция «Ночь театрального искусства» прошла в Самаре
1096
Весь список