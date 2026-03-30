Юные театралы региона в числе лидеров фестиваля «Театральное Приволжье»

27 марта 2026 года, во Всемирный день театра, в Приволжском федеральном округе подвели итоги VII сезона Окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье». Проект реализуется по инициативе полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и за годы проведения стал одним из крупнейших общественных театральных проектов округа.

В VII сезоне приняли участие более 25 тысяч юных артистов из 1,5 тысячи непрофессиональных театральных коллективов. В финал вышли 28 спектаклей из всех 14 регионов Приволжского федерального округа.

По традиции центральной площадкой церемонии стал Ижевск. К онлайн-трансляции подключились все регионы ПФО: за объявлением результатов следили участники фестиваля, режиссеры, педагоги и эксперты — признанные деятели театрального искусства.

К участникам проекта от имени полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова обратился заместитель полпреда Олег Машковцев. «Театральное Приволжье» уже давно стало брендом, узнаваемым далеко за пределами округа. К нам стремятся попасть ребята из других федеральных округов и исторических регионов. В этом году вместе с вами мы исполним мечту молодежного театра-студии «Браво» из Харцизска Донецкой Народной Республики — ребята приедут на финал в апреле и выступят на одной сцене с участниками фестиваля. Идеи и инициативы участников проекта недавно обсуждались и на съезде Союза театральных деятелей России. Это подтверждает: фестиваль — не просто событие, а настоящая программа развития любительских театральных коллективов», — отметил Олег Машковцев.

Церемония началась с «видеооткрыток» спектаклей-финалистов. Затем представители региональных экспертных жюри объявили победителей. Лауреатов определили в номинациях «Лучший молодежный спектакль», «Лучший детский спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшее музыкальное оформление» и «Лучшее художественное оформление».

Самарская область — вновь в числе лидеров фестиваля. Третье место в номинации «Лучший молодежный спектакль» занял театр DragLAB (руководитель — Семён Гуськов) с постановкой «Барабаны в ночи».

В номинации «Лучшая режиссёрская работа» победа также досталась Семёну Гуськову — руководителю этого коллектива. В конкурсе плакатов и афиш второе место в детской категории заняла Ильина Алиса из Самарской области.

«Театральное Приволжье» — наш любимый фестиваль, в котором мы третий год принимаем участие. Родной фестиваль — это вдвойне приятно. Очень приятно добиваться успеха на той земле, на которой ты вырос, которая тебя породила и победа в фестивале «Театральное Приволжье» очень важна для нас!», — поделился впечатлениями руководитель театра DragLAB Семён Гуськов.

От Самарской области в этом году на фестиваль поступило 265 заявок из 33 муниципальных образований. Победителем регионального этапа фестиваля в номинации «Лучший детский спектакль» был признан народный ансамбль «Каприз» из Кинеля. «Я горожусь командой городского Дома культуры, которая способна делать подобные проекты, которые могут быть конкурентоспособными не только в регионе, но и за его пределами — рассказала директор Дома культуры г.о. Кинель Анжелика Власова.

Увидеть спектакли победителей, призеров и финалистов, а также лучшие афиши и плакаты можно на сайте театральноеприволжье.рф. Там же доступна запись церемонии подведения итогов во вкладке «Голосование»: https://театральноеприволжье.рф/2025/vote

Торжественная церемония награждения победителей фестиваля «Театральное Приволжье» пройдет с 21 по 24 апреля в Ижевске.

Лауреаты фестиваля:

Лучший молодежный спектакль

- 1 место — «Женитьба Бальзаминова» (Народный студенческий театр «Кириллица», Пензенский государственный университет, Пензенская область).

- 2 место — «Калека с острова И» (Авторский студенческий театр «17-ая Скрипка», Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермский край).

- 3 место — «Барабаны в ночи» (театральный коллектив DragLAB, Самарская область).

Лучший детский спектакль

- 1 место — «Однажды на ярмарке» (детская театральная студия «Апуш» КДК им. В.И. Ленина, Республика Татарстан).

- 2 место — «Белый пароход» (театр-студия «Театралика», Детско-юношеский центр Фрунзенского района, Саратовская область).

- 3 место — «Цветик-семицветик» (Образцовый театр балета «Радуга», Республиканский дом народного творчества, Удмуртская Республика).

Лучшая режиссерская работа

- Молодежные спектакли — Семен Гуськов, Самарская область.

- Детские спектакли — Миляуша Шайхутдинова и Зульфия Валеева, Республика Татарстан.

Лучшее художественное оформление

- Молодежные спектакли — Константин Бутин, Пензенская область.

- Детские спектакли — Анастасия Бузунеева, Республика Татарстан.

Лучшее музыкальное оформление

- Молодежные спектакли — Максим Лучинин и Анна Микаелян, Чувашская Республика.

- Детские спектакли — Михаил Кулалаев, Нижегородская область.

Лучшая мужская роль

- Молодежные спектакли — Арман Дерцян, Пермский край.

- Детские спектакли — Павел Семиреков, Саратовская область.

Лучшая женская роль

- Молодежные спектакли — Анастасия Лекомцева, Удмуртская Республика.

- Детские спектакли — Алина Кривулина, Пензенская область.

Победители конкурса афиш и плакатов

Возрастная категория от 6 до 17 лет

- 1 место — Ирина Кузина, Пензенская область.

- 2 место — Алиса Ильина, Самарская область.

- 3 место — Варвара Халова, Саратовская область.

- В номинации «Год единства народов России» — Полина Скорнякова, Саратовская область.

Возрастная категория от 18 до 30 лет

- 1 место — Милана Муталибова, Республика Татарстан.

- 2 место — Светлана Клепикова, Кировская область.

- 3 место — Виктория Ермошина, Республика Мордовия.

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО