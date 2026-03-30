Я нашел ошибку
Главные новости:
29 марта на сцене САТОБ в рамках Первого Международного фестиваля оперного искусства «Наследие. Опера» состоялся показ оперы «Евгений Онегин».
САТОБ: второй спектакль фестиваля«Наследие. Опера» – опера П.И. Чайковского «Евгений Онегин»
С 24 по 27 марта в Ярославле прошел федеральный этап Российской психолого-педагогической олимпиады школьников им. К.Д. Ушинского.
Школьники губернии в числе призеров заключительного этапа Российской психолого-педагогической олимпиады школьников им. К.Д. Ушинского
В Самарской области открыт прием заявок на участие в резидентской программе «Стрелка.Акселератор» Центра поддержки современных инициатив «Стрелка».
В Самарской области стартует набор в программу «Стрелка.Акселератор» — 2026
Билайн и АО КБ «Солидарность» заключили соглашение о запуске нового проекта в формате Smart-MVNO. Результатом партнёрства стала брендированная мобильная связь под названием «Солидарность Мобайл», которая доступна клиентам банка с 17 марта 2026 года.
Банк «Солидарность» запускает брендированную мобильную связь на базе сети Билайна
Минэкономразвития Самарской области организовало встречу сенатора Совфеда РФ от Самарской области Марины Сидухиной с предпринимательским сообществом региона.
В регионе состоялась встреча с предпринимателями
27 марта 2026 года, во Всемирный день театра, в ПФО подвели итоги VII сезона Окружного фестиваля «Театральное Приволжье».
Юные театралы региона в числе лидеров фестиваля «Театральное Приволжье»
В 2026 году в Самарской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» приведут в нормативное состояние 78,4 км автомобильных дорог, ведущих к медицинским учреждениям.
В губернии по нацпроекту отремонтируют почти 80 км дорог к медицинским учреждениям 
До 1 апреля открыт прием заявок на участие в IX межрегиональном конкурсе видеороликов на иностранных языках в рамках культурно-образовательного проекта «Поход в музей», объединяющего образовательные учреждения и художественные музеи городов РФ.
Самарские школьники и студенты могут принять участие в конкурсе видеопроектов на иностранных языках «Поход в музей»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.14
-0.99
EUR 93.42
-1.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Отель «Гранд Будапешт»: психология и кино»
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

166
В 2026 году в Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» приведут в нормативное состояние 78,4 км автомобильных дорог, ведущих к медицинским учреждениям. Ремонт повысит доступность и безопасность маршрутов, по которым жители добираются на лечение и консультации.
«Планы формируем с учётом запросов жителей и востребованности трасс. Один из приоритетов – обновление маршрутов к социальным объектам», - заявил Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на своих страницах в социальных сетях.
На региональных трассах запланировано обновление 56,9 км покрытия в шести муниципальных районах: Кошкинском, Сергиевском, Борском, Волжском, Приволжском и Нефтегорском. Один из ключевых объектов — участок автодороги «Сергиевск – Челно-Вершины» – Кошки протяженностью 17,7 км от поворота на Шпановку до села Кошки. Трасса ведет к Кошкинской центральной районной больнице.
«Я живу в Кошках и часто езжу навестить бабушку в Шпановку, — рассказала местная жительница Дарья Горбунова. — Дорога сейчас в очень плохом состоянии, особенно участок от Шпановки и дальше — много ям, покрытие разрушено большегрузным транспортом. Жители окрестных сел постоянно ездят в Кошкинскую ЦРБ, в том числе и моя бабушка. Очень ждем ремонта».
В Самаре обновят 20,3 км улично-дорожной сети. Работы пройдут на  участке улицы Юбилейной протяженностью 1,5 км (от проспекта Юных Пионеров до Кротовского переулка). Здесь расположены детская поликлиника № 1, третье отделение городской поликлиники и областной клинический кардиологический диспансер. Также отремонтируют участок улицы Полевой от проспекта Ленина до улицы Мичурина. Там находятся комплекс Самарской городской клинической больницы № 1 имени Н.И. Пирогова и акушерско-гинекологическое отделение поликлиники № 3.
В Тольятти запланирован ремонт двух участков дорог общей протяженностью 1,2 километра. На участке Приморского бульвара от улицы Юбилейной до проспекта Степана Разина в Автозаводском районе расположена городская поликлиника № 1. Участок улицы Самарской от улицы Чапаева до улицы Максима Горького входит в маршрут движения до гинекологического отделения Тольяттинской городской клинической больницы № 1. На всех городских объектах подрядчики заменят верхний слой покрытия и нанесут разметку термопластиком.
Национальный проект «Инфраструктура для жизни» реализуется по поручению Президента России Владимира Путина. Всего в 2026 году по нацпроекту в нормативное состояние приведут свыше 115 км автомобильных дорог регионального значения, а также улично-дорожной сети Самары и Тольятти. Запланированы работы и на искусственных сооружениях, входящих в состав областных трасс.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
0
42
111

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
288
369
771
821
1090
Весь список