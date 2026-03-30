С 1 марта вступил в силу закон об изменении видов разрешенного использования земель

По инициативе Росреестра в 2025 году принято 12 федеральных законов, а с 2020 года – 98. В том числе, с 1 марта 2026 года вступил в силу Федеральный закон № 295-ФЗ от 31.07.2025, который регламентирует вопросы установления видов разрешенного использования земельных участков и порядок их предоставления.

Виды разрешенного использования земельных участков, установленные до 1 марта 2026 года, остаются действительными, а также сохраняется общий подход к определению видов разрешенного использования на основные, вспомогательные и условно разрешенные.

Основные и вспомогательные виды разрешенного использования участков смогут выбирать самостоятельно - без дополнительных разрешений и согласования.

В отдельных случаях допускается менять виды разрешенного использования образуемых земельных участков (например, при разделе земельного участка, исходный вид разрешенного использования которого не соответствует градостроительному регламенту).

Для правообладателей участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, которым такой участок предоставлен в аренду или безвозмездное пользование, вводится запрет на изменение вида разрешенного использования - вне зависимости от порядка предоставления такого участка. Исключение – если земельный участок используется для комплексного развития территории.

Если участок из состава земель сельхозназначения отнесён к сельскохозяйственным угодьям, его вид разрешенного использования можно изменить на основании решения органа власти субъекта РФ. Раньше изменить вид разрешенного использования таких участков было невозможно.

Также предусмотрена возможность, когда заинтересованное лицо вправе инициировать проведение аукциона в границах населенного пункта (ранее такого не было). При этом орган власти должен выставить земельный участок на аукцион с тем видом разрешенного использования, который просит инициатор аукциона.

Если земельный участок в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории расположен в границах зоны планируемого размещения объекта публичного значения, то правообладатель такого участка может выбирать только тот вид разрешенного использования, который предусматривает размещение такого объекта. При этом с 1 марта 2026 года включать в границы зон планируемого размещения объектов публичного значения земельные участки, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, не допускается. Исключения из этого правила установлены Градостроительным кодексом (изъятие, публичный сервитут, согласие правообладателя).

Кроме того, закон уточняет установленный Федеральным законом № 217-ФЗ запрет на изменение вида разрешенного использования отдельных садовых и огородных земельных участков в границах территории садоводства или огородничества. В частности, теперь запрет распространяется на все садовые и огородные земельные участки вне зависимости от того, были они образованы до или после вступления в силу Закона № 217-ФЗ.

Назначение садовых участков можно будет поменять в случае, если садоводы решат изменить вид деятельности на товарищество собственников, либо, если такие участки нужны для государственных или муниципальных нужд.

Новый закон дает возможность снизить количество споров, всевозможных сложностей для граждан, застройщиков и органов власти в сфере земельных отношений и градостроительства. Его цель - вовлечение земельных участков в гражданский оборот и сокращение инвестиционно-строительного цикла, сообщает пресс-служба Росреестра СО.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Самарской области