С 1 марта вступил в силу закон об изменении видов разрешенного использования земель

29 марта на сцене САТОБ в рамках  Первого Международного фестиваля оперного искусства «Наследие. Опера» состоялся показ оперы «Евгений Онегин».
САТОБ: второй спектакль фестиваля«Наследие. Опера» – опера П.И. Чайковского «Евгений Онегин»
С 24 по 27 марта в Ярославле прошел федеральный этап Российской психолого-педагогической олимпиады школьников им. К.Д. Ушинского.
Школьники губернии в числе призеров заключительного этапа Российской психолого-педагогической олимпиады школьников им. К.Д. Ушинского
В Самарской области открыт прием заявок на участие в резидентской программе «Стрелка.Акселератор» Центра поддержки современных инициатив «Стрелка».
В Самарской области стартует набор в программу «Стрелка.Акселератор» — 2026
Билайн и АО КБ «Солидарность» заключили соглашение о запуске нового проекта в формате Smart-MVNO. Результатом партнёрства стала брендированная мобильная связь под названием «Солидарность Мобайл», которая доступна клиентам банка с 17 марта 2026 года.
Банк «Солидарность» запускает брендированную мобильную связь на базе сети Билайна
Минэкономразвития Самарской области организовало встречу сенатора Совфеда РФ от Самарской области Марины Сидухиной с предпринимательским сообществом региона.
В регионе состоялась встреча с предпринимателями
27 марта 2026 года, во Всемирный день театра, в ПФО подвели итоги VII сезона Окружного фестиваля  «Театральное Приволжье».
Юные театралы региона в числе лидеров фестиваля «Театральное Приволжье»
В 2026 году в Самарской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» приведут в нормативное состояние 78,4 км автомобильных дорог, ведущих к медицинским учреждениям.
В губернии по нацпроекту отремонтируют почти 80 км дорог к медицинским учреждениям 
До 1 апреля открыт прием заявок на участие в IX межрегиональном конкурсе видеороликов на иностранных языках в рамках культурно-образовательного проекта «Поход в музей», объединяющего образовательные учреждения и художественные музеи городов РФ.
Самарские школьники и студенты могут принять участие в конкурсе видеопроектов на иностранных языках «Поход в музей»
С 1 марта вступил в силу закон об изменении видов разрешенного использования земель

По инициативе Росреестра в 2025 году принято 12 федеральных законов, а с 2020 года – 98.

По инициативе Росреестра в 2025 году принято 12 федеральных законов, а с 2020 года – 98. В том числе, с 1 марта 2026 года вступил в силу Федеральный закон № 295-ФЗ от 31.07.2025, который регламентирует вопросы установления видов разрешенного использования земельных участков и порядок их предоставления.

Виды разрешенного использования земельных участков, установленные до 1 марта 2026 года, остаются действительными, а также сохраняется общий подход к определению видов разрешенного использования на основные, вспомогательные и условно разрешенные.

Основные и вспомогательные виды разрешенного использования участков смогут выбирать самостоятельно - без дополнительных разрешений и согласования.

В отдельных случаях допускается менять виды разрешенного использования образуемых земельных участков (например, при разделе земельного участка, исходный вид разрешенного использования которого не соответствует градостроительному регламенту).

Для правообладателей участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, которым такой участок предоставлен в аренду или безвозмездное пользование, вводится запрет на изменение вида разрешенного использования - вне зависимости от порядка предоставления такого участка. Исключение – если земельный участок используется для комплексного развития территории.

Если участок из состава земель сельхозназначения отнесён к сельскохозяйственным угодьям, его вид разрешенного использования можно изменить на основании решения органа власти субъекта РФ. Раньше изменить вид разрешенного использования таких участков было невозможно.

Также предусмотрена возможность, когда заинтересованное лицо вправе инициировать проведение аукциона в границах населенного пункта (ранее такого не было). При этом орган власти должен выставить земельный участок на аукцион с тем видом разрешенного использования, который просит инициатор аукциона.

Если земельный участок в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории расположен в границах зоны планируемого размещения объекта публичного значения, то правообладатель такого участка может выбирать только тот вид разрешенного использования, который предусматривает размещение такого объекта. При этом с 1 марта 2026 года включать в границы зон планируемого размещения объектов публичного значения земельные участки, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, не допускается. Исключения из этого правила установлены Градостроительным кодексом (изъятие, публичный сервитут, согласие правообладателя).

Кроме того, закон уточняет установленный Федеральным законом № 217-ФЗ запрет на изменение вида разрешенного использования отдельных садовых и огородных земельных участков в границах территории садоводства или огородничества. В частности, теперь запрет распространяется на все садовые и огородные земельные участки вне зависимости от того, были они образованы до или после вступления в силу Закона № 217-ФЗ.

Назначение садовых участков можно будет поменять в случае, если садоводы решат изменить вид деятельности на товарищество собственников, либо, если такие участки нужны для государственных или муниципальных нужд.

Новый закон дает возможность снизить количество споров, всевозможных сложностей для граждан, застройщиков и органов власти в сфере земельных отношений и градостроительства. Его цель - вовлечение земельных участков в гражданский оборот и сокращение инвестиционно-строительного цикла, сообщает пресс-служба Росреестра СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Самарской области

Теги: Самара

Новости по теме
Отделение Социального фонда России по Самарской области сообщает жителям региона даты зачисления «детских» пособий и пенсий в апреле 2026 года.
30 марта 2026, 17:07
График выплат пенсий и пособий в Самарской области в апреле
Отделение Социального фонда России по Самарской области сообщает жителям региона даты зачисления «детских» пособий и пенсий в апреле 2026 года. Общество
29 марта на сцене САТОБ в рамках  Первого Международного фестиваля оперного искусства «Наследие. Опера» состоялся показ оперы «Евгений Онегин».
30 марта 2026, 16:52
САТОБ: второй спектакль фестиваля«Наследие. Опера» – опера П.И. Чайковского «Евгений Онегин»
29 марта на сцене САТОБ в рамках  Первого Международного фестиваля оперного искусства «Наследие. Опера» состоялся показ оперы «Евгений Онегин». Культура
С 24 по 27 марта в Ярославле прошел федеральный этап Российской психолого-педагогической олимпиады школьников им. К.Д. Ушинского.
30 марта 2026, 16:41
Школьники губернии в числе призеров заключительного этапа Российской психолого-педагогической олимпиады школьников им. К.Д. Ушинского
С 24 по 27 марта в Ярославле прошел федеральный этап Российской психолого-педагогической олимпиады школьников им. К.Д. Ушинского. Образование
Традиционная акция Росстандарта «Будь уверен. Будь здоров» пройдет в Самарской области с 6 по 8 апреля
30 марта 2026  12:45
Традиционная акция Росстандарта «Будь уверен. Будь здоров» пройдет в Самарской области с 6 по 8 апреля
Беспилотники снова атаковали промышленное предприятие в Самарской области
30 марта 2026  10:47
Беспилотники снова атаковали промышленное предприятие в Самарской области
В Самаре 29 марта стартует сезон навигации
29 марта 2026  13:44
В Самаре 29 марта стартует сезон навигации
Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Тольятти
29 марта 2026  11:29
Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Тольятти
27 марта в учреждениях культуры Самары прошли творческие встречи, мастер-классы, открытые репетиции и концерты в рамка первой акции «Ночь театрального искусства».
28 марта 2026  19:41
Всероссийская акция «Ночь театрального искусства» прошла в Самаре
