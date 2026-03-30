«Робототехника» и «Пилотирование БАС»: самарские студенты показали лучшие результаты по важнейшим направлениям Интеллектуальной олимпиады ПФО  

210
28 марта 2026 года в Саранске Республики Мордовия состоялось торжественное награждение победителей и призеров XI Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди студентов «IQ ПФО».

Окружной проект реализуется при поддержке полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова в целях привлечения молодежи к инновационной и интеллектуально-творческой деятельности.

Cтуденты из 14 регионов Приволжья состязались за звание лучших интеллектуалов по шести направлениям: «Робототехника», «Конкурс инженерных команд», «Пилотирование БАС», «Программирование БАС», «Парламентские дебаты» и интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». Гостями, принявшими участие в конкурсных мероприятиях вне зачёта, стали сборные Луганской области и Республики Беларусь.

В сборную команду Самарской области вошли студенты Самарского национального исследовательского университета имени академика                   С.П. Королева, Самарского государственного технического университета, Самарского государственного экономического университета, Сызранского филиала СамГТУ и Поволжского государственного колледжа.

Ребята достойно представили регион по всем видам программы интеллектуальных соревнований. Лучшие результаты самарские студенты показали в «Робототехнике» - 1 место и в «Пилотировании БАС» - 2 место.   По итогам окружной олимпиады сборная команда Самарской области заняла 4 место.

На церемонии награждения заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев поблагодарил организаторов олимпиады и пожелал участникам успехов в дальнейшем развитии своих профессиональных навыков и способностей. «Участие в подобных мероприятиях – это не просто возможность продемонстрировать свои знания и умения. Это шанс заявить о себе, найти единомышленников, объединиться в сообщества по интересам и стать частью сильной, дружной команды. Именно такие встречи формируют новое поколение людей, способных решать самые сложные задачи современности и двигать науку и технику вперёд. Вы уже сейчас – часть такого сообщества, где ценятся интеллект, креативность и стремление к развитию. Пусть знания, опыт и эмоции, полученные на олимпиаде, станут для вас надёжной опорой в будущей профессиональной деятельности», – сказал Олег Машковцев.

Все победители и призеры поощрены медалями, дипломами и ценными подарками. Также для участников интеллектуальных соревнований в Саранске была организована обширная культурная программа с посещением достопримечательностей столицы Республики Мордовия.

Участвовавшие в мероприятиях олимпиады вне зачета команды из ЛНР и Республики Беларусь показали достойные результаты и были поощрены призами и дипломами.

Лучшие результаты по отдельным видам программы

Направление «Робототехника»

1 место – команда Самарской области;

2 место – команда Республики Татарстан;

3 место – команда Удмуртской Республики.

Направление «Конкурс инженерных команд»

1 место – команда Кировской области;

2 место – команда Республики Мордовия;

3 место – команда Оренбургской области.

Направление «Программирование БАС»

1 место – команда Кировской области;

2 место – команда Республики Мордовия;

3 место – команда Удмуртской Республики.

Направление «Пилотирование БАС»

1 место – команда Нижегородской области;

2 место – команда Самарской области;

3 место – команда Республики Татарстан.

Направление «Что? Где? Когда?»

1 место заняла команда Нижегородской области;

2 место заняла команда Пензенской области;

3 место заняла команда Пермского края.

Направление «Парламентские дебаты»

1 место – команда Кировской области;

2 место – команда Республики Татарстан;

3 место – команда Республики Башкортостан.

Итоги Интеллектуальной олимпиады ПФО:

1 место - команда Республики Мордовия;

2 место - команда Кировской области;

3 место - команда Республики Татарстан;

4 место – команда Самарской области;

5 место – Нижегородская область.

 

Фото:   пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО 

Теги: Самара

