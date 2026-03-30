Элла Памфилова переизбрана главой ЦИК на третий срок

Элла Памфилова переизбрана главой Центризбиркома на ближайшие пять лет. Решение было принято на первом организационном заседании нового состава ЦИК.

Кандидатуру единогласно поддержали все 15 членов комиссии. Памфилова первой в истории России переизбрана председателем Центризбиркома на третий срок.

Элла Памфилова занимает пост главы ЦИК с 2016 года. Ранее этот пост занимали Александр Вешняков и Владимир Чуров (по два срока), а также Николай Рябов и Александр Иванченко (по одному сроку). За время руководства Памфиловой ЦИК организовал две думские кампании (2016 и 2021), две президентские (2018 и 2024) и общероссийское голосование по поправкам в Конституцию (2020). В новом, девятом составе комиссии предстоит провести выборы в Госдуму в 2026 году и президентские выборы в 2030-м.

Карьера Памфиловой охватывает ключевые роли в политике России, начиная с 90-х годов: она была народным депутатом СССР, министром социальной защиты населения в правительствах Егора Гайдара и Виктора Черномырдина, депутатом Государственной Думы первого и второго созывов, а также возглавляла президентские структуры по правам человека и занимала должность Уполномоченного по правам человека в РФ с 2014 по 2016 год, пишет Лайф.