29 марта на сцене САТОБ в рамках  Первого Международного фестиваля оперного искусства «Наследие. Опера» состоялся показ оперы «Евгений Онегин».
С 24 по 27 марта в Ярославле прошел федеральный этап Российской психолого-педагогической олимпиады школьников им. К.Д. Ушинского.
В Самарской области открыт прием заявок на участие в резидентской программе «Стрелка.Акселератор» Центра поддержки современных инициатив «Стрелка».
Билайн и АО КБ «Солидарность» заключили соглашение о запуске нового проекта в формате Smart-MVNO. Результатом партнёрства стала брендированная мобильная связь под названием «Солидарность Мобайл», которая доступна клиентам банка с 17 марта 2026 года.
Минэкономразвития Самарской области организовало встречу сенатора Совфеда РФ от Самарской области Марины Сидухиной с предпринимательским сообществом региона.
27 марта 2026 года, во Всемирный день театра, в ПФО подвели итоги VII сезона Окружного фестиваля  «Театральное Приволжье».
В 2026 году в Самарской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» приведут в нормативное состояние 78,4 км автомобильных дорог, ведущих к медицинским учреждениям.
До 1 апреля открыт прием заявок на участие в IX межрегиональном конкурсе видеороликов на иностранных языках в рамках культурно-образовательного проекта «Поход в музей», объединяющего образовательные учреждения и художественные музеи городов РФ.
Выборы в Самарской области

Элла Памфилова переизбрана главой ЦИК на третий срок

Элла Памфилова переизбрана главой Центризбиркома на ближайшие пять лет. Решение было принято на первом организационном заседании нового состава ЦИК.

Кандидатуру единогласно поддержали все 15 членов комиссии. Памфилова первой в истории России переизбрана председателем Центризбиркома на третий срок.

Элла Памфилова занимает пост главы ЦИК с 2016 года. Ранее этот пост занимали Александр Вешняков и Владимир Чуров (по два срока), а также Николай Рябов и Александр Иванченко (по одному сроку). За время руководства Памфиловой ЦИК организовал две думские кампании (2016 и 2021), две президентские (2018 и 2024) и общероссийское голосование по поправкам в Конституцию (2020). В новом, девятом составе комиссии предстоит провести выборы в Госдуму в 2026 году и президентские выборы в 2030-м.

Карьера Памфиловой охватывает ключевые роли в политике России, начиная с 90-х годов: она была народным депутатом СССР, министром социальной защиты населения в правительствах Егора Гайдара и Виктора Черномырдина, депутатом Государственной Думы первого и второго созывов, а также возглавляла президентские структуры по правам человека и занимала должность Уполномоченного по правам человека в РФ с 2014 по 2016 год, пишет Лайф.

Традиционная акция Росстандарта «Будь уверен. Будь здоров» пройдет в Самарской области с 6 по 8 апреля
