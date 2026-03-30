Около 500 детей принимают участие в проекте «Самбо в школу» в Самаре

В Самаре подвели промежуточные итоги реализации всероссийского проекта «Самбо в школу», который трансформировался в проект «Выбор сильных» и сейчас объединяет самбо, дзюдо и борьбу. На сегодняшний день он реализуется в девяти образовательных учреждениях областного центра, занятия по самбо проходят на базах школ № 68, 132, 98, 26, 165, 8, 34, 86 и 163. Опорной методической площадкой выступает детский оздоровительный центр «Бригантина».



«На окружном форуме «Есть результат!» партии «Единая Россия» особое внимание уделили обсуждению развития детского спорта — одному из ключевых направлений работы в Самаре. Проект «Самбо в школу» уже успешно помогает продвигать самбо не только как спорт, но и как систему воспитания, способствующую национальному единству и повышению конкурентоспособности детей со школьной скамьи. Это сыграло роль в статистике: если в 2021 году спортом регулярно занимались 49,7% самарцев, то к 2025 году этот показатель вырос до 62,5%. Задача — и дальше делать спорт доступным для каждого ребёнка, поэтому запустили городской проект по развитию футбола в детских садах. В прошлом году 10 детских садов оборудовали мини-футбольными полями, обеспечили тренерским составом, в этом году эту работу продолжим», – сказал глава города Самары Иван Носков.



Занятия в школах в рамках проекта «Самбо в школу» проводят педагоги детского оздоровительного центра «Бригантина» и педагоги, работающие в образовательных учреждениях г.о. Самара. Специалисты также помогают учителям физической культуры и спорта разрабатывать методические программы, проводят обучающие семинары и мастер-классы. По инициативе главы Самары Ивана Носкова для юных спортсменов и педагогов проведут мастер-класс с участием заслуженных мастеров спорта России по самбо и мастеров спорта по дзюдо и греплингу.



«Самбо — это не просто спорт, это характер. Дети приходят на первую тренировку неуверенными, а через несколько месяцев уже держатся на ковре достойно, и здесь видна большая работа наших тренеров. Благодаря участию Самары в проекте у нас есть хорошая база, а предстоящий мастер-класс с ведущими спортсменами России станет для ребят настоящим праздником и стимулом расти дальше», – сказала директор детского оздоровительного центра «Бригантина» Артур Мурадымов.



Проект «Самбо в школу» реализуется в рамках проекта «Выбор сильных» партии «Единая России» — он объединяет наработки спортивной борьбы, самбо и дзюдо. Также в рамках партийного проекта «Народная программа» партии «Единая Россия» за последние пять лет в Самаре построены и введены в эксплуатацию крупные спортивные объекты: Дворец спорта, крытый футбольный манеж, плавательный бассейн в Куйбышевском районе. Всего в городе появилось более 40 новых спортивных объектов, включая современные площадки для сдачи норм ГТО и воркаут-зоны. В Год защитника Отечества активисты «Молодой Гвардии Единой России» провели в Самаре цикл интеллектуальных игр, в которых участвовали свыше 500 студентов.

