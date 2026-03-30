Я нашел ошибку
Главные новости:
Сегодня в Самарской области работает 297 социальных предприятий, состоящих в специальном реестре.
Предприниматель из Жигулевска открыла арт-студию и планирует оформить статус социального предприятия
29 марта в Безенчукском районе на льду ручья Луговой у базы отдыха «Луговое» рыбачил мужчина 1982 года рождения. Вечером, возвращаясь домой, он попал в полынью.
В Безенчукском районе на льду ручья Луговой рыбак попал в полынью
В Самаре подвели промежуточные итоги реализации всероссийского проекта «Самбо в школу», который трансформировался в проект «Выбор сильных» и сейчас объединяет самбо, дзюдо и борьбу.
Около 500 детей принимают участие в проекте «Самбо в школу» в Самаре
30 марта на оперативном совещании в облправительстве под председательством Вячеслава Федорищева подробно рассмотрели вопрос подготовки к летней оздоровительной кампании.
На оперативном совещании Вячеслав Федорищев дал поручения по подготовке к летней оздоровительной кампании
Сегодня, 30 марта, в Правительстве Самарской области прошло оперативное совещание под председательством губернатора Вячеслава Федорищева, где рассмотрели обращения граждан.
Ремонт дорог и благоустройство: Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан
29 марта Самарский академический театр драмы им. М. Горького провел благотворительный показ мюзикла «Золушка».
Самарский драмтеатр показал мюзикл «Золушка» для членов семей участников СВО
Специалисты минтранса СО выезжают на предприятия, чтобы проверить, как перевозчики готовят подвижной состав к тёплому сезону 2026 года.
В регионе начались рейды по контролю за подготовкой транспорта к лету
В Кадровом центре «Работа России» Красноярского района состоялась межмуниципальная ярмарка вакансий в онлайн-формате.  В ней приняли участие ветераны спецоперации из девяти районов Самарской области. Им были предложены самые разные вакансии.
Кадровый центр «Работа России» проводит ярмарки вакансий для ветеранов СВО онлайн
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.14
-0.99
EUR 93.42
-1.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Отель «Гранд Будапешт»: психология и кино»
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Около 500 детей принимают участие в проекте «Самбо в школу» в Самаре

В Самаре подвели промежуточные итоги реализации всероссийского проекта «Самбо в школу», который трансформировался в проект «Выбор сильных» и сейчас объединяет самбо, дзюдо и борьбу. На сегодняшний день он реализуется в девяти образовательных учреждениях областного центра, занятия по самбо проходят на базах школ № 68, 132, 98, 26, 165, 8, 34, 86 и 163. Опорной методической площадкой выступает детский оздоровительный центр «Бригантина».

«На окружном форуме «Есть результат!» партии «Единая Россия» особое внимание уделили обсуждению развития детского спорта — одному из ключевых направлений работы в Самаре. Проект «Самбо в школу» уже успешно помогает продвигать самбо не только как спорт, но и как систему воспитания, способствующую национальному единству и повышению конкурентоспособности детей со школьной скамьи. Это сыграло роль в статистике: если в 2021 году спортом регулярно занимались 49,7% самарцев, то к 2025 году этот показатель вырос до 62,5%. Задача — и дальше делать спорт доступным для каждого ребёнка, поэтому запустили городской проект по развитию футбола в детских садах. В прошлом году 10 детских садов оборудовали мини-футбольными полями, обеспечили тренерским составом, в этом году эту работу продолжим», – сказал глава города Самары Иван Носков.

Занятия в школах в рамках проекта «Самбо в школу» проводят педагоги детского оздоровительного центра «Бригантина» и педагоги, работающие в образовательных учреждениях г.о. Самара. Специалисты также помогают учителям физической культуры и спорта разрабатывать методические программы, проводят обучающие семинары и мастер-классы. По инициативе главы Самары Ивана Носкова для юных спортсменов и педагогов проведут мастер-класс с участием заслуженных мастеров спорта России по самбо и мастеров спорта по дзюдо и греплингу.

«Самбо — это не просто спорт, это характер. Дети приходят на первую тренировку неуверенными, а через несколько месяцев уже держатся на ковре достойно, и здесь видна большая работа наших тренеров. Благодаря участию Самары в проекте у нас есть хорошая база, а предстоящий мастер-класс с ведущими спортсменами России станет для ребят настоящим праздником и стимулом расти дальше», – сказала директор детского оздоровительного центра «Бригантина» Артур Мурадымов.

Проект «Самбо в школу» реализуется в рамках проекта «Выбор сильных» партии «Единая России» — он объединяет наработки спортивной борьбы, самбо и дзюдо. Также в рамках партийного проекта «Народная программа» партии «Единая Россия» за последние пять лет в Самаре построены и введены в эксплуатацию крупные спортивные объекты: Дворец спорта, крытый футбольный манеж, плавательный бассейн в Куйбышевском районе. Всего в городе появилось более 40 новых спортивных объектов, включая современные площадки для сдачи норм ГТО и воркаут-зоны. В Год защитника Отечества активисты «Молодой Гвардии Единой России» провели в Самаре цикл интеллектуальных игр, в которых участвовали свыше 500 студентов.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара Школа

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
