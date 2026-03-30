Энергетики филиала «Россети Волга» поделились опытом создания студенческой спецгруппы с работодателями Самарской области

Специалисты филиала «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» приняли участие в региональном проекте «Час с работодателем». Мероприятие было посвящено актуальным аспектам и перспективам развития механизма целевого обучения студентов среднего и высшего профессионального образования в 2026 году.

В блоке «Итоги реализации целевого обучения в 2025 году. Лучшие практики» энергетики представили кейс, демонстрирующий эффективное взаимодействие со строительно–энергетическим колледжем им. П. Мачнева.

Сотрудники филиала «Самарские РС» привели в пример специализированную группу «Россети Волга», где учатся 27 студентов по специальности «Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация». Для обучающихся была разработана бесплатная образовательная программа, которая включает лекции профессиональных энергетиков.

С начала текущего учебного года для углубленной подготовки первокурсников организованы и проведены тематические занятия: технический ремонт и обслуживание электроустановок, оперативно-техническое управление, устройство релейной защиты и автоматики, а также система учета и контроля электрической энергии.

Экскурсии на действующие объекты электросетевого комплекса становятся продолжением теоретической подготовки, а практические конференции закрепляют полученные знания.

Также студенты спецгруппы «Россети Волга» будут проходить производственную практику на энергообъектах, а после окончания колледжа иметь приоритетное право на трудоустройство в системообразующую территориальную сетевую организацию.

Проект «Час с работодателем» организован Региональным центром трудовых ресурсов (ЦОПП Самарской области). Это живой диалог ведущих предприятий и образовательных организаций для решения вопросов кадрового обеспечения экономики. Активно участвуют в проекте более 40 компаний региона.