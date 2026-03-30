Самарцев ждет аномальный апрель

Жителей Самарской области в апреле ждёт необычно тёплая погода. По данным актуализированного прогноза Гидрометцентра России, средняя температура месяца составит от +7,9 до +9,9 °C. Это на 1,4–2,1 °C выше обычной климатической нормы для апреля, которая в регионе составляет 6,7 °C.

Синоптики отмечают, что тепло будет усиливаться особенно во второй и третьей декадах месяца. В последние дни апреля столбики термометров могут достигнуть летних показателей.

Осадков ожидается в пределах нормы — около 40 мм. Снег растает уже в первой половине апреля, пишет Самара-МК.