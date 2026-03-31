48% жителей Самары выбирают отдых в отпуске, а не рабочие чаты

Согласно опросу сервисов Авито Путешествия и Авито Работа*, проведенному среди более чем 7 000 работающих россиян, 48% опрошенных из Самары стараются сконцентрироваться на отдыхе в отпуске и не общаться в рабочих чатах и почте. При этом 26% лишь иногда просматривают сообщения, 13% читают, но стараются не отвечать на них, 9% полностью отключают уведомления. Качественно проведенный отпуск помогает самарцам лучше отдохнуть и эффективнее выполнять задачи по возвращении на работу. Остаются на связи 52% опрошенных.

Когда вы находитесь в отпуске, как обычно ведете себя с рабочими чатами и почтой? Россия Пол Возраст мужской женский 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ Отвечаю на рабочие сообщения при необходимости 30% 29% 31% 29% 30% 32% 32% 28% 26% Иногда просматриваю сообщения 25% 24% 26% 21% 24% 25% 26% 26% 26% Отвечаю только в личных сообщениях при необходимости 13% 12% 13% 14% 11% 11% 13% 14% 18% Полностью отключаю уведомления 12% 13% 10% 12% 13% 11% 10% 11% 11% Читаю сообщения, но стараюсь не отвечать 10% 10% 10% 13% 11% 10% 9% 9% 6% Фактически продолжаю работать 9% 10% 8% 10% 9% 9% 8% 10% 8% Остаются на связи 52% 47% 46% 46% 49% 47% 45% 47% 43% Стараются не отвечать 47% 51% 52% 53% 50% 52% 53% 52% 52%

Больше других баланс работы и жизни ценят специалисты службы поддержки (58% стараются не общаться в чатах и не отвечать на почту в отпуске), работники складов (56%) и сферы металлообработки (55%).

Большинство самарцев ответственно подходят к рабочим вопросам во время отпуска. 51% из них остаются на связи, чтобы быть готовыми к возможным срочным ситуациям. 42% стараются завершить максимум задач до отъезда, а 20% заранее передают свои обязанности коллегам. 11% назначают ответственного, который будет координировать команду в их отсутствие.

Во время самого отпуска 36% опрошенных открывают рабочие чаты и почту, когда появляется свободное время, например, вечером или в дороге. Ещё 33% делают это, когда нужно быстро согласовать рабочую задачу, а 30% — при получении уведомлений о важных вопросах. 19% отвечают, если чувствуют, что могут быстро разобраться с вопросом, а 9% не проверяют рабочие сообщения в отпуске.

Почти треть самарцев (29%) ценят стабильный интернет во время путешествий. Особенно это важно для женщин (37%) по сравнению с мужчинами (28%). 12% специально планируют цифровой отдых, а для 16% связь не играет роли.

«По-настоящему отключиться от рабочих задач во время поездки россиянам помогает проведенное время с семьей и друзьями, интересная программа отдыха и развлечений, посещение новых интересных мест. Первое заметно важнее мужчинам, второе и третье — женщинам. При этом представители обоих полов ставят эти опции гораздо выше, чем возможность цифрового отдыха», — комментирует Анастасия Грошева, бизнес-партнер службы поддержки Авито Путешествий.

Что помогает вам по-настоящему отключиться от рабочих задач во время поездки? Россия Пол Возраст мужской женский 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ Время с семьёй или друзьями 39% 40% 37% 38% 39% 39% 39% 37% 43% Интересная программа отдыха и развлечений 25% 22% 28% 23% 21% 25% 27% 33% 28% Путешествие в новое место 21% 19% 22% 19% 21% 21% 21% 20% 16% Комфортное жильё 10% 12% 8% 10% 12% 9% 9% 8% 7% Цифровой отдых 4% 5% 3% 9% 6% 4% 2% 1% 3%

* онлайн-опрос среди 10 000 совершеннолетних россиян проходил в марте 2026 года

** возможно несколько вариантов ответов, поэтому сумма больше 100%