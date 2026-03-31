48% жителей Самары выбирают отдых в отпуске, а не рабочие чаты

Согласно опросу сервисов Авито Путешествия и Авито Работа*, проведенному среди более чем 7 000 работающих россиян, 48% опрошенных из Самары стараются сконцентрироваться на отдыхе в отпуске и не общаться в рабочих чатах и почте. При этом 26% лишь иногда просматривают сообщения, 13% читают, но стараются не отвечать на них, 9% полностью отключают уведомления. Качественно проведенный отпуск помогает самарцам лучше отдохнуть и эффективнее выполнять задачи по возвращении на работу. Остаются на связи 52% опрошенных.
Когда вы находитесь в отпуске, как обычно ведете себя с рабочими чатами и почтой?
Россия
Пол
Возраст
мужской
женский
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65+
Отвечаю на рабочие сообщения при необходимости
30%
29%
31%
29%
30%
32%
32%
28%
26%
Иногда просматриваю сообщения
25%
24%
26%
21%
24%
25%
26%
26%
26%
Отвечаю только в личных сообщениях при необходимости
13%
12%
13%
14%
11%
11%
13%
14%
18%
Полностью отключаю уведомления
12%
13%
10%
12%
13%
11%
10%
11%
11%
Читаю сообщения, но стараюсь не отвечать
10%
10%
10%
13%
11%
10%
9%
9%
6%
Фактически продолжаю работать
9%
10%
8%
10%
9%
9%
8%
10%
8%
Остаются на связи
52%
47%
46%
46%
49%
47%
45%
47%
43%
Стараются не отвечать
47%
51%
52%
53%
50%
52%
53%
52%
52%
Больше других баланс работы и жизни ценят специалисты службы поддержки (58% стараются не общаться в чатах и не отвечать на почту в отпуске), работники складов (56%) и сферы металлообработки (55%).
Большинство самарцев ответственно подходят к рабочим вопросам во время отпуска. 51% из них остаются на связи, чтобы быть готовыми к возможным срочным ситуациям. 42% стараются завершить максимум задач до отъезда, а 20% заранее передают свои обязанности коллегам. 11% назначают ответственного, который будет координировать команду в их отсутствие.
Во время самого отпуска 36% опрошенных открывают рабочие чаты и почту, когда появляется свободное время, например, вечером или в дороге. Ещё 33% делают это, когда нужно быстро согласовать рабочую задачу, а 30% — при получении уведомлений о важных вопросах. 19% отвечают, если чувствуют, что могут быстро разобраться с вопросом, а 9% не проверяют рабочие сообщения в отпуске.
Почти треть самарцев (29%) ценят стабильный интернет во время путешествий. Особенно это важно для женщин (37%) по сравнению с мужчинами (28%). 12% специально планируют цифровой отдых, а для 16% связь не играет роли.
«По-настоящему отключиться от рабочих задач во время поездки россиянам помогает проведенное время с семьей и друзьями, интересная программа отдыха и развлечений, посещение новых интересных мест. Первое заметно важнее мужчинам, второе и третье — женщинам. При этом представители обоих полов ставят эти опции гораздо выше, чем возможность цифрового отдыха», — комментирует Анастасия Грошева, бизнес-партнер службы поддержки Авито Путешествий.
Что помогает вам по-настоящему отключиться от рабочих задач во время поездки?
Россия
Пол
Возраст
мужской
женский
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65+
Время с семьёй или друзьями
39%
40%
37%
38%
39%
39%
39%
37%
43%
Интересная программа отдыха и развлечений
25%
22%
28%
23%
21%
25%
27%
33%
28%
Путешествие в новое место
21%
19%
22%
19%
21%
21%
21%
20%
16%
Комфортное жильё
10%
12%
8%
10%
12%
9%
9%
8%
7%
Цифровой отдых
4%
5%
3%
9%
6%
4%
2%
1%
3%
* онлайн-опрос среди 10 000 совершеннолетних россиян проходил в марте 2026 года
** возможно несколько вариантов ответов, поэтому сумма больше 100%