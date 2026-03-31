В Самаре в галерее «Новое пространство» начинает работу выставка Елены Болотских «Иная сторона»
В Самаре в галерее «Новое пространство» начинает работу выставка Елены Болотских «Иная сторона»
Железнодорожники напомнили школьникам Октябрьска основные правила поведения на инфраструктуре
Железнодорожники напомнили школьникам Октябрьска основные правила поведения на инфраструктуре
В Тольятти завершился розыгрыш чемпионата России по дартсу
В Тольятти завершился розыгрыш чемпионата России по дартсу
в кинотеатре «Художественный» состоится премьера документального фильма, снятого в Самарской области
В кинотеатре «Художественный» состоится премьера документального фильма, снятого в Самарской области
В Самаре завершился первый этап инновационного проекта «Школьная академия городских инициатив»
В Самаре завершился первый этап инновационного проекта «Школьная академия городских инициатив»
Самарцы хранят пароли по-разному, и далеко не всегда безопасно
Самарцы хранят пароли по-разному, и далеко не всегда безопасно
Мониторинг качества уборки городских территорий ведется в Самаре
Мониторинг качества уборки городских территорий ведется в Самаре
На 5 тысяч больше самарских детей смогут отдохнуть в лагерях летом
На 5 тысяч больше самарских детей смогут отдохнуть в лагерях летом
48% жителей Самары выбирают отдых в отпуске, а не рабочие чаты

48% жителей Самары выбирают отдых в отпуске, а не рабочие чаты

Согласно опросу сервисов Авито Путешествия и Авито Работа*, проведенному среди более чем 7 000 работающих россиян, 48% опрошенных из Самары стараются сконцентрироваться на отдыхе в отпуске и не общаться в рабочих чатах и почте. При этом 26% лишь иногда просматривают сообщения, 13% читают, но стараются не отвечать на них, 9% полностью отключают уведомления. Качественно проведенный отпуск помогает самарцам лучше отдохнуть и эффективнее выполнять задачи по возвращении на работу. Остаются на связи 52% опрошенных.

 

 Когда вы находитесь в отпуске, как обычно ведете себя с рабочими чатами и почтой?

 Россия

 Пол

 Возраст

 мужской

 женский

 18-24

 25-34

 35-44

 45-54

 55-64

 65+

 Отвечаю на рабочие сообщения при необходимости

 30%

 29%

 31%

 29%

 30%

 32%

 32%

 28%

 26%

 Иногда просматриваю сообщения

 25%

 24%

 26%

 21%

 24%

 25%

 26%

 26%

 26%

 Отвечаю только в личных сообщениях при необходимости

 13%

 12%

 13%

 14%

 11%

 11%

 13%

 14%

 18%

 Полностью отключаю уведомления

 12%

 13%

 10%

 12%

 13%

 11%

 10%

 11%

 11%

 Читаю сообщения, но стараюсь не отвечать

 10%

 10%

 10%

 13%

 11%

 10%

 9%

 9%

 6%

 Фактически продолжаю работать

 9%

 10%

 8%

 10%

 9%

 9%

 8%

 10%

 8%

 Остаются на связи

 52%

 47%

 46%

 46%

 49%

 47%

 45%

 47%

 43%

 Стараются не отвечать

 47%

 51%

 52%

 53%

 50%

 52%

 53%

 52%

 52%

 

Больше других баланс работы и жизни ценят специалисты службы поддержки (58% стараются не общаться в чатах и не отвечать на почту в отпуске), работники складов (56%) и сферы металлообработки (55%).

Большинство самарцев ответственно подходят к рабочим вопросам во время отпуска. 51% из них остаются на связи, чтобы быть готовыми к возможным срочным ситуациям. 42% стараются завершить максимум задач до отъезда, а 20% заранее передают свои обязанности коллегам. 11% назначают ответственного, который будет координировать команду в их отсутствие.

Во время самого отпуска 36% опрошенных открывают рабочие чаты и почту, когда появляется свободное время, например, вечером или в дороге. Ещё 33% делают это, когда нужно быстро согласовать рабочую задачу, а 30% — при получении уведомлений о важных вопросах. 19% отвечают, если чувствуют, что могут быстро разобраться с вопросом, а 9% не проверяют рабочие сообщения в отпуске.

Почти треть самарцев (29%) ценят стабильный интернет во время путешествий. Особенно это важно для женщин (37%) по сравнению с мужчинами (28%). 12% специально планируют цифровой отдых, а для 16% связь не играет роли.

 

«По-настоящему отключиться от рабочих задач во время поездки россиянам помогает проведенное время с семьей и друзьями, интересная программа отдыха и развлечений, посещение новых интересных мест. Первое заметно важнее мужчинам, второе и третье — женщинам. При этом представители обоих полов ставят эти опции гораздо выше, чем возможность цифрового отдыха», — комментирует Анастасия Грошева, бизнес-партнер службы поддержки Авито Путешествий.

 

 Что помогает вам по-настоящему отключиться от рабочих задач во время поездки?

 Россия

 Пол

 Возраст

 мужской

 женский

 18-24

 25-34

 35-44

 45-54

 55-64

 65+

 Время с семьёй или друзьями

 39%

 40%

 37%

 38%

 39%

 39%

 39%

 37%

 43%

 Интересная программа отдыха и развлечений

 25%

 22%

 28%

 23%

 21%

 25%

 27%

 33%

 28%

 Путешествие в новое место

 21%

 19%

 22%

 19%

 21%

 21%

 21%

 20%

 16%

 Комфортное жильё

 10%

 12%

 8%

 10%

 12%

 9%

 9%

 8%

 7%

 Цифровой отдых

 4%

 5%

 3%

 9%

 6%

 4%

 2%

 1%

 3%

 

* онлайн-опрос среди 10 000 совершеннолетних россиян проходил в марте 2026 года

** возможно несколько вариантов ответов, поэтому сумма больше 100%

