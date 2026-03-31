В Самаре студенты учебной группы «Россети Волга» узнали о деталях ремонта энергообъектов
Повара из Самарской области снова пришли на кастинг в кулинарную битву Ивлева и Агзамова
Россияне вдвое увеличили покупки товаров для дома к весне
Форум амбассадоров СПО Самарской области завершился в областной столице
В Самаре 68,5% новостроек строят по одной технологии
В России начался сезон цветения
В Самаре учащийся колледжа решил быстро заработать и передал мошеннику данные банковской карты и пароль от нее
Минпросвещения планирует сделать второй иностранный язык обязательным в школах
47% самарцев считают, что их квартире нужен косметический ремонт

47% самарцев считают, что их квартире нужен косметический ремонт

Эксперты Авито Услуг и Авито Рекламы провели опрос среди 10 000 жителей России, чтобы выяснить, как они оценивают состояние своего жилья и что влияет на выбор подрядчиков для ремонтных работ. В Самаре потребность в обновлении отметили 70% респондентов: их квартире требуется косметический, капитальный или частичный ремонт. Не видят необходимости в изменениях 29% опрошенных.

По данным опроса, почти половина жителей Самары, 47%, считают, что их квартире требуется косметический ремонт. Для 14% опрошенных актуален более масштабный формат обновления, а ещё 9% сообщили, что уже сделали ремонт в части квартиры. 13% респондентов оценивают свой интерьер как свежий и современный, не требующий обновления. Ещё 16% отметили, что часть интерьерных решений устарела, но при этом полноценный ремонт пока не требуется.

Топ-3 специалистов, чьими услугами самарцы пользуются или готовы воспользоваться для ремонта, возглавляют сантехники (54%). На втором месте — электрики (53%), на третьем — плиточники (47%). Замыкают пятерку маляры и штукатуры (35%), а также сборщики мебели (26%). Востребованность услуг комплексных ремонтных бригад (13%) и дизайнеров интерьера (11%) также остается высокой, что говорит о стремлении самарцев не только к функциональности, но и к эстетике.

Средний бюджет на ремонт составляет 418 тысяч рублей. Сумму до 100 тыс. рублей считают ориентиром 25% респондентов — как правило, речь идет о локальных или косметических работах. Еще 47% хотели бы уложиться в 500 тыс. рублей.

Во время ремонта многие обращаются к профильным специалистам. Полностью полагаются на профессионалов 25% опрошенных, ещё 50% используют смешанный подход: часть работ выполняют самостоятельно, а для более сложных этапов нанимают профессиональных мастеров.

При выборе специалиста для ремонта жители города опираются на разные источники информации. Так, 37% респондентов отмечают, что реклама на сайтах объявлений и маркетплейсах мотивирует их выбрать конкретного исполнителя. Реклама в поисковых системах влияет на решение 28% пользователей, а реклама на телевидении — 24%. Также среди наиболее заметных рекламных каналов оказались реклама в социальных сетях (21%), реклама на видеоплатформах (15%) и наружная реклама (13%). Для части аудитории полезны реклама у блогеров (12%), реклама в сервисах коротких видеороликов (9%) и реклама в музыкальных сервисах (4%).

В целом реклама в интернете влияет на выбор мастеров среди 74% опрошенных. Для 15% она входит в число главных факторов выбора, 27% учитывают ее наряду с другими параметрами, еще 32% периодически обращают внимание на рекламные предложения.

«В этой ситуации реклама становится одним из факторов, который помогает сориентироваться в вариантах. По данным исследования, 74% аудитории в Самаре так или иначе взаимодействуют с онлайн-рекламой в процессе выбора исполнителя. Для рекламодателей это означает, что важно присутствовать в числе источников информации, к которым пользователь обращается при поиске», — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

Чаще всего респонденты в Самаре выбирают практичный интерьер: этот вариант назвали 33% опрошенных. Интерьер с современными решениями близок 29% жителей Самары. Минимализм и скандинавский стиль предпочитают 27% опрошенных. Классический стиль сохраняет стабильный спрос: его выбирают 21% участников опроса. Смешение стилей предпочитают 14% участников опроса. «Евроремонт» выбирают 7% респондентов. Лофт выбирают 5% самарцев. Прованс и кантри нравятся 4% опрошенных.

«Самарцы подходят к ремонту рационально: 12% готовы вложить до 1 млн рублей, а бюджет свыше этой суммы рассматривают только 7% респондентов. Для большинства при выборе решений по-прежнему важны цена, качество и предсказуемость расходов. Поэтому спрос на профессиональных исполнителей сохраняется: такой подход помогает избежать лишних трат и уложиться в намеченный бюджет», — комментирует Светлана Филимонова, руководитель бизнес-направления «Ремонт и строительство» на Авито Услугах.

