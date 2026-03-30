30% молодых сотрудников в РФ планируют сменить работу

29 марта на сцене САТОБ в рамках  Первого Международного фестиваля оперного искусства «Наследие. Опера» состоялся показ оперы «Евгений Онегин».
САТОБ: второй спектакль фестиваля«Наследие. Опера» – опера П.И. Чайковского «Евгений Онегин»
С 24 по 27 марта в Ярославле прошел федеральный этап Российской психолого-педагогической олимпиады школьников им. К.Д. Ушинского.
Школьники губернии в числе призеров заключительного этапа Российской психолого-педагогической олимпиады школьников им. К.Д. Ушинского
В Самарской области открыт прием заявок на участие в резидентской программе «Стрелка.Акселератор» Центра поддержки современных инициатив «Стрелка».
В Самарской области стартует набор в программу «Стрелка.Акселератор» — 2026
Билайн и АО КБ «Солидарность» заключили соглашение о запуске нового проекта в формате Smart-MVNO. Результатом партнёрства стала брендированная мобильная связь под названием «Солидарность Мобайл», которая доступна клиентам банка с 17 марта 2026 года.
Банк «Солидарность» запускает брендированную мобильную связь на базе сети Билайна
Минэкономразвития Самарской области организовало встречу сенатора Совфеда РФ от Самарской области Марины Сидухиной с предпринимательским сообществом региона.
В регионе состоялась встреча с предпринимателями
27 марта 2026 года, во Всемирный день театра, в ПФО подвели итоги VII сезона Окружного фестиваля  «Театральное Приволжье».
Юные театралы региона в числе лидеров фестиваля «Театральное Приволжье»
В 2026 году в Самарской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» приведут в нормативное состояние 78,4 км автомобильных дорог, ведущих к медицинским учреждениям.
В губернии по нацпроекту отремонтируют почти 80 км дорог к медицинским учреждениям 
До 1 апреля открыт прием заявок на участие в IX межрегиональном конкурсе видеороликов на иностранных языках в рамках культурно-образовательного проекта «Поход в музей», объединяющего образовательные учреждения и художественные музеи городов РФ.
Самарские школьники и студенты могут принять участие в конкурсе видеопроектов на иностранных языках «Поход в музей»
30% молодых сотрудников в РФ планируют сменить работу

30% молодых сотрудников в РФ планируют сменить работу

Порядка 30% молодых сотрудников рассматривают возможность смены работы. Об этом сообщает Аналитический центр ВЦИОМ.

По данным исследования, молодежь относится к группе с повышенной текучестью кадров. Каждый третий работник в этой категории задумывается о переходе на новое место.

Среди ключевых критериев оценки работы независимо от возраста лидируют условия безопасности и комфорта, а также уровень оплаты труда. При этом молодые специалисты дополнительно обращают внимание на возможности профессионального развития и организацию рабочих процессов.

Аналитики отмечают, что неудовлетворенность чаще всего связана с уровнем дохода и неэффективной организацией труда. Эти факторы формируют основу для решения об уходе.

ВЦИОМ указывает, что корпоративные инициативы, направленные на улучшение рабочих процессов, способны снижать текучесть. Такие программы оказываются востребованными как среди молодых сотрудников, так и среди работников с критической оценкой условий труда.

При этом специальные проекты для молодежи распространены ограниченно. Их наличие отмечают только 20% опрошенных. Однако среди тех, кто осведомлен о таких программах, более половины уже приняли в них участие, пишет МК.

Новости по теме
58% россиян пожаловались на соседей, курящих в подъездах
30 марта 2026, 12:54
58% россиян пожаловались на соседей, курящих в подъездах
Максимальная сумма, которую удавалось взыскать истцам за систематическое нарушение покоя и прав на благоприятную среду, достигает 20 тыс. рублей. Общество
240
Самарцы считают достойной пенсию в размере 52800 рублей в месяц
30 марта 2026, 09:35
Самарцы считают достойной пенсию в размере 52800 рублей в месяц
Наличие высшего образования повышает пенсионные ожидания: обладатели дипломов вузов считают достойной сумму в 55800 рублей, тогда как респонденты со средним... Общество
285
При ухудшении самочувствия 23% самарцев ищут информацию о заболевании в интернете
29 марта 2026, 14:10
При ухудшении самочувствия 23% самарцев ищут информацию о заболевании в интернете
Даже при наличии явных симптомов самарцы не всегда спешат за профессиональной помощью. Общество
798
Традиционная акция Росстандарта «Будь уверен. Будь здоров» пройдет в Самарской области с 6 по 8 апреля
30 марта 2026  12:45
Традиционная акция Росстандарта «Будь уверен. Будь здоров» пройдет в Самарской области с 6 по 8 апреля
288
Беспилотники снова атаковали промышленное предприятие в Самарской области
30 марта 2026  10:47
Беспилотники снова атаковали промышленное предприятие в Самарской области
369
В Самаре 29 марта стартует сезон навигации
29 марта 2026  13:44
В Самаре 29 марта стартует сезон навигации
771
Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Тольятти
29 марта 2026  11:29
Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Тольятти
821
27 марта в учреждениях культуры Самары прошли творческие встречи, мастер-классы, открытые репетиции и концерты в рамка первой акции «Ночь театрального искусства».
28 марта 2026  19:41
Всероссийская акция «Ночь театрального искусства» прошла в Самаре
1090
Весь список