30% молодых сотрудников в РФ планируют сменить работу

Порядка 30% молодых сотрудников рассматривают возможность смены работы. Об этом сообщает Аналитический центр ВЦИОМ.

По данным исследования, молодежь относится к группе с повышенной текучестью кадров. Каждый третий работник в этой категории задумывается о переходе на новое место.

Среди ключевых критериев оценки работы независимо от возраста лидируют условия безопасности и комфорта, а также уровень оплаты труда. При этом молодые специалисты дополнительно обращают внимание на возможности профессионального развития и организацию рабочих процессов.

Аналитики отмечают, что неудовлетворенность чаще всего связана с уровнем дохода и неэффективной организацией труда. Эти факторы формируют основу для решения об уходе.

ВЦИОМ указывает, что корпоративные инициативы, направленные на улучшение рабочих процессов, способны снижать текучесть. Такие программы оказываются востребованными как среди молодых сотрудников, так и среди работников с критической оценкой условий труда.

При этом специальные проекты для молодежи распространены ограниченно. Их наличие отмечают только 20% опрошенных. Однако среди тех, кто осведомлен о таких программах, более половины уже приняли в них участие, пишет МК.