Самарцы считают достойной пенсию в размере 52800 рублей в месяц

Какой уровень дохода на пенсии сегодня можно считать достойным? По мнению среднестатистического россиянина, эта сумма должна составлять 53500 рублей в месяц. В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

По данным SuperJob, самарцы считают достойной пенсию в 52 800 рублей. В прошлом году сумма была меньше — 48 500 рублей в октябре и 48 600 рублей в феврале 2025 года.



В целом по стране, достойная пенсия, по мнению россиян, — 53500 рублей в месяц, что на 7% выше показателей опроса, проведенного в октябре 2025. Запросы мужчин традиционно больше, чем женщин: 54800 против 52400 рублей соответственно.



Более требовательны к будущим выплатам россияне старше 45 лет: они считают достойной пенсию в 56200 рублей. Чуть скромнее запросы у респондентов в возрасте 35–45 лет (55800 рублей), а молодежь до 35 лет готова довольствоваться 50800 рублями.



Наличие высшего образования повышает пенсионные ожидания: обладатели дипломов вузов считают достойной сумму в 55800 рублей, тогда как респонденты со средним профессиональным образованием называют сумму в 52100 рублей.



Закономерно растут запросы и с увеличением уровня текущего дохода. Россияне, зарабатывающие до 100 тысяч рублей в месяц, называют достойной пенсию в 50800 рублей. Те, чей доход составляет 100—150 тысяч, — уже 57000 рублей. У зарабатывающих от 150 тысяч ожидания превышают 58500 рублей.



Рейтинг мегаполисов с максимальными пожеланиями к размеру пенсии по-прежнему возглавляет Москва: жители столицы хотели бы получать 57900 рублей в месяц, что на 10% выше показателя прошлого октября. Санкт-Петербург на втором месте — здесь достойной считают пенсию в 57600 рублей (+11% за полгода). На третьем месте Хабаровск —55400 рублей (+11%). В топ-5 вошли Краснодар 54900 рублей (+13%), Владивосток и Красноярск (по 54500 рублей, +10 и 11% соответственно).



Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 452

Время проведения: 4 февраля — 19 марта 2026 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки:

— 1600 респондентов в общем опросе;

— по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из городов-миллионников и полумиллионников