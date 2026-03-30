Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре за 16,3 млн рублей снесут бывший детсад
В Самаре за 16,3 млн рублей снесут бывший детсад
Жителей Самарской области приглашают поддержать проект на премии «Служение»
Жителей Самарской области приглашают поддержать проект на премии «Служение»
ДТП с пострадавшим в Сызранском районе: Skoda врезалась в препятствие
ДТП с пострадавшим в Сызранском районе: Skoda врезалась в препятствие
В Сергиевском районе ликвидировали возгорание нежилого дома
В Сергиевском районе ликвидировали возгорание нежилого дома
СамГМУ и Белгородский ГАУ создали 3D-атлас свиньи для агроклассов России
СамГМУ и Белгородский ГАУ создали 3D-атлас свиньи для агроклассов России
Россиянам объяснили, чем опасен новый штамп коронавируса
Россиянам объяснили, чем опасен новый штамп коронавируса
Беспилотники снова атаковали промышленное предприятие в Самарской области
Беспилотники снова атаковали промышленное предприятие в Самарской области
Житель Сергиевского района украл с территории предприятия 30 ведер краски
Житель Сергиевского района украл с территории предприятия 30 ведер краски
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.14
-0.99
EUR 93.42
-1.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Отель «Гранд Будапешт»: психология и кино»
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцы считают достойной пенсию в размере 52800 рублей в месяц

153
Самарцы считают достойной пенсию в размере 52800 рублей в месяц

Какой уровень дохода на пенсии сегодня можно считать достойным? По мнению среднестатистического россиянина, эта сумма должна составлять 53500 рублей в месяц. В опросе SuperJob  приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

 

По данным SuperJob, самарцы считают достойной пенсию в 52 800 рублей. В прошлом году сумма была меньше — 48 500 рублей в октябре и 48 600 рублей в феврале 2025 года.


В целом по стране, достойная пенсия, по мнению россиян, — 53500 рублей в месяц, что на 7% выше показателей опроса, проведенного в октябре 2025. Запросы мужчин традиционно больше, чем женщин: 54800 против 52400 рублей соответственно.

Более требовательны к будущим выплатам россияне старше 45 лет: они считают достойной пенсию в 56200 рублей. Чуть скромнее запросы у респондентов в возрасте 35–45 лет (55800 рублей), а молодежь до 35 лет готова довольствоваться 50800 рублями.

Наличие высшего образования повышает пенсионные ожидания: обладатели дипломов вузов считают достойной сумму в 55800 рублей, тогда как респонденты со средним профессиональным образованием называют сумму в 52100 рублей.

Закономерно растут запросы и с увеличением уровня текущего дохода. Россияне, зарабатывающие до 100 тысяч рублей в месяц, называют достойной пенсию в 50800 рублей. Те, чей доход составляет 100—150 тысяч, — уже 57000 рублей. У зарабатывающих от 150 тысяч ожидания превышают 58500 рублей.

Рейтинг мегаполисов с максимальными пожеланиями к размеру пенсии по-прежнему возглавляет Москва: жители столицы хотели бы получать 57900 рублей в месяц, что на 10% выше показателя прошлого октября. Санкт-Петербург на втором месте — здесь достойной считают пенсию в 57600 рублей (+11% за полгода). На третьем месте Хабаровск —55400 рублей (+11%). В топ-5 вошли Краснодар 54900 рублей (+13%), Владивосток и Красноярск (по 54500 рублей, +10 и 11% соответственно).

Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 452
Время проведения: 4 февраля — 19 марта 2026 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки:
— 1600 респондентов в общем опросе;
— по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из городов-миллионников и полумиллионников

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
При ухудшении самочувствия 23% самарцев ищут информацию о заболевании в интернете
29 марта 2026, 14:10
При ухудшении самочувствия 23% самарцев ищут информацию о заболевании в интернете
Даже при наличии явных симптомов самарцы не всегда спешат за профессиональной помощью. Общество
729
Жители ПФО оценили влияние фитнеса на работу в 7,8 балла из 10
29 марта 2026, 12:03
Жители ПФО оценили влияние фитнеса на работу в 7,8 балла из 10
Физическая активность всё чаще рассматривается как инструмент поддержания энергии и профессиональной продуктивности.
706
Жители ПФО тратят в среднем 4 890 рублей в месяц на косметику и уходовые средства
28 марта 2026, 11:28
Жители ПФО тратят в среднем 4 890 рублей в месяц на косметику и уходовые средства
При выборе брендов жители Приволжского федерального округа не привязываются к одной марке — об этом сообщили 38% респондентов.
977
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Беспилотники снова атаковали промышленное предприятие в Самарской области
30 марта 2026  10:47
Беспилотники снова атаковали промышленное предприятие в Самарской области
64
В Самаре 29 марта стартует сезон навигации
29 марта 2026  13:44
В Самаре 29 марта стартует сезон навигации
681
Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Тольятти
29 марта 2026  11:29
Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Тольятти
760
27 марта в учреждениях культуры Самары прошли творческие встречи, мастер-классы, открытые репетиции и концерты в рамка первой акции «Ночь театрального искусства».
28 марта 2026  19:41
Всероссийская акция «Ночь театрального искусства» прошла в Самаре
1051
Ракетную опасность в Самарской области объявили ранним утром 28 марта
28 марта 2026  10:03
Ракетную опасность в Самарской области объявили ранним утром 28 марта
2180
Весь список