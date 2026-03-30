29 марта на сцене САТОБ в рамках  Первого Международного фестиваля оперного искусства «Наследие. Опера» состоялся показ оперы «Евгений Онегин».
С 24 по 27 марта в Ярославле прошел федеральный этап Российской психолого-педагогической олимпиады школьников им. К.Д. Ушинского.
В Самарской области открыт прием заявок на участие в резидентской программе «Стрелка.Акселератор» Центра поддержки современных инициатив «Стрелка».
Билайн и АО КБ «Солидарность» заключили соглашение о запуске нового проекта в формате Smart-MVNO. Результатом партнёрства стала брендированная мобильная связь под названием «Солидарность Мобайл», которая доступна клиентам банка с 17 марта 2026 года.
Минэкономразвития Самарской области организовало встречу сенатора Совфеда РФ от Самарской области Марины Сидухиной с предпринимательским сообществом региона.
27 марта 2026 года, во Всемирный день театра, в ПФО подвели итоги VII сезона Окружного фестиваля  «Театральное Приволжье».
В 2026 году в Самарской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» приведут в нормативное состояние 78,4 км автомобильных дорог, ведущих к медицинским учреждениям.
До 1 апреля открыт прием заявок на участие в IX межрегиональном конкурсе видеороликов на иностранных языках в рамках культурно-образовательного проекта «Поход в музей», объединяющего образовательные учреждения и художественные музеи городов РФ.
В Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Отель «Гранд Будапешт»: психология и кино»
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
58% россиян пожаловались на соседей, курящих в подъездах

Жильцы многоэтажек, которые травят себя табачным дымом из-за нерадивых соседей, имеют шанс получить компенсацию. Отмечается, что если мирные переговоры заканчиваются ничем, наказать любителя курить на лестничной клетке можно через суд. Максимальная сумма, которую удавалось взыскать истцам за систематическое нарушение покоя и прав на благоприятную среду, достигает 20 тыс. рублей.

Проблема оказалась гораздо масштабнее, чем кажется. Согласно данным опроса, проведенного сайтом KP.RU, больше половины россиян (58%) сталкиваются с тем, что их соседи регулярно курят в местах общего пользования. Люди жалуются: запах въедается не только в стены подъезда, но и проникает прямо в квартиры, и договориться с курящими жильцами мирно практически невозможно.

Впрочем, не всем везет меньше. Около 38% респондентов заявили, что их дом свободен от табачного запаха. Впрочем, как признаются сами участники опроса, идеальная чистота воздуха в подъезде часто достигалась тяжело: кому-то пришлось проводить личные беседы с нарушителями, а в более сложных случаях — прибегать к помощи участкового.

Оставшиеся 4% участников исследования, в котором приняли участие 1,5 тыс. человек, выбрали вариант ответа «другое».

Теги: Опрос

30 марта 2026 14:25
В подъездах МКД курят систематически и сигареты, и особенно, вейпы,нарушая законы РФ.При этом,запахи проникают в квартиру через дверь и кухонное окно, что очень плохо влияют на здоровье(являюсь аллергиком) - без маски не выхожу в подъезд!
