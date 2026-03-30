58% россиян пожаловались на соседей, курящих в подъездах

Жильцы многоэтажек, которые травят себя табачным дымом из-за нерадивых соседей, имеют шанс получить компенсацию. Отмечается, что если мирные переговоры заканчиваются ничем, наказать любителя курить на лестничной клетке можно через суд. Максимальная сумма, которую удавалось взыскать истцам за систематическое нарушение покоя и прав на благоприятную среду, достигает 20 тыс. рублей.

Проблема оказалась гораздо масштабнее, чем кажется. Согласно данным опроса, проведенного сайтом KP.RU, больше половины россиян (58%) сталкиваются с тем, что их соседи регулярно курят в местах общего пользования. Люди жалуются: запах въедается не только в стены подъезда, но и проникает прямо в квартиры, и договориться с курящими жильцами мирно практически невозможно.

Впрочем, не всем везет меньше. Около 38% респондентов заявили, что их дом свободен от табачного запаха. Впрочем, как признаются сами участники опроса, идеальная чистота воздуха в подъезде часто достигалась тяжело: кому-то пришлось проводить личные беседы с нарушителями, а в более сложных случаях — прибегать к помощи участкового.

Оставшиеся 4% участников исследования, в котором приняли участие 1,5 тыс. человек, выбрали вариант ответа «другое».