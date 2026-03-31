Минпросвещения планирует сделать второй иностранный язык обязательным в школах

Минпросвещения планирует сделать второй иностранный язык обязательным для изучения в школах. Это следует из проекта приказа министерства, который изучил ТАСС.

Совет Министерства просвещения РФ по федеральным государственным образовательным стандартам общего и среднего профессионального образования (СПО) ранее одобрил проект ФГОС среднего общего образования. Введение стандарта запланировано на 1 сентября 2027 года.

"Учебный план среднего общего образования предусматривает обязательное изучение следующих учебных предметов на базовом и (или) углубленном уровне: русский язык, литература, родной язык (язык народа Российской Федерации) и (или) государственный язык республики Российской Федерации, родная литература (литература на языке народа Российской Федерации), иностранный язык, второй иностранный язык, математика, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины, физическая культура", - говорится в документе.