В Самаре 68,5% новостроек строят по одной технологии

По данным экспертов «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», на март 2026 года рынок новостроек Самары и Самарской области демонстрирует высокую концентрацию по технологиям строительства. Основной объем предложения формируется за счет ограниченного числа форматов, что напрямую влияет на структуру рынка.

На текущий момент наибольшую долю в структуре строительства занимает монолитно-кирпичная технология. На нее приходится 68,5% всей площади возводимых объектов. Это означает, что именно данный формат определяет облик современного первичного рынка региона и формирует основную часть предложения для покупателей.

Второе место по доле площади занимает кирпичное строительство. Его доля составляет 23,8%. Несмотря на более скромные показатели по сравнению с монолитом, этот сегмент сохраняет значимое присутствие на рынке и продолжает использоваться застройщиками в ряде проектов.

Оставшаяся часть рынка распределена между другими технологиями. Доля панельного домостроения составляет 4,4% по площади, что указывает на существенное сокращение этого сегмента. Монолитные дома без кирпичной составляющей занимают 2,5%, а блочные технологии — около 0,8%.

Таким образом, более 90% всей площади новостроек в Самаре и Самарской области приходится всего на два формата — монолитно-кирпичное и кирпичное строительство. Это говорит о высокой степени концентрации рынка и ограниченном разнообразии технологий.

Сложившаяся структура отражает стратегию застройщиков, ориентированных на масштабные проекты с высокой плотностью застройки. Монолитно-кирпичная технология позволяет реализовывать крупные жилые комплексы, что и объясняет ее доминирование по площади.

В то же время кирпичные дома чаще представлены в формате отдельных проектов меньшего масштаба, что снижает их долю в общем объеме, но позволяет сохранять заметное присутствие на рынке.

«Рынок новостроек Самары сегодня фактически сформирован вокруг двух технологий. Монолитно-кирпичные проекты дают основной объем предложения, а кирпичные дома обеспечивают разнообразие форматов. При этом остальные технологии занимают минимальную долю и не оказывают существенного влияния на структуру рынка», — отмечает Валерий Летенков, генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

Структура новостроек Самары и Самарской области по технологиям строительства, март 2026 года