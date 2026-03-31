Повара из Самарской области снова пришли на кастинг в кулинарную битву Ивлева и Агзамова

На телеканале «Пятница!» продолжается шестой сезон проекта «Битва шефов» – кулинарного поединка Константина Ивлева и Рената Агзамова. Главные шефы страны собирают свои команды поваров, чтобы найти среди них главный талант России.

В числе участников кастинга оказались 30-летний Игорь Ульянин из Самары и 36-летняя Асия Егорейченкова из Сызрани. На кастинг в шоу Игорь принес утиное филе с пюре из сельдерея и драником, а Асия — запеченную перепелку в соусе «Сладкий чили» с картофелем.

Если Игорю и Асии удастся пройти кастинг шефов, они окажутся в команде одного из них. Работая с участниками, Ивлев и Агзамов будут передавать им свое мастерство и в конкурентной борьбе доказывать, чей авторитет круче. В каждом раунде после приготовления блюд Ивлев и Агзамов будут избавляться от самых слабых кулинаров в своих командах. Победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок.

Удастся ли поварам из Самарской области пройти кастинг, можно увидеть уже сегодня в 19:00 на телеканале «Пятница!» в проекте «Битва шефов».