В Госдуме опровергли введение ответственности за использование VPN

Госдума (ГД) никогда не обсуждала полный запрет VPN-сервисов и введение ответственности за его нарушение. Об этом 31 марта заявил первый зампред думского комитета по информполитике Антон Горелкин, пишут "Известия".

«Полный запрет VPN и введение ответственности за его нарушение в Госдуме никогда не обсуждались», — написал он в своем канале в мессенджере MAX.

Горелкин отметил, что законодательные инициативы разрабатывались для того, чтобы штрафовать за VPN, если с его помощью совершают преступления. Он также согласился с главой Минцифры Максутом Шадаевым, отметив, что введение административной ответственности за такие сервисы — это вариант «в лоб».

«Очень надеюсь, что Министерству цифрового развития удастся найти компромиссный вариант решения проблемы. Возникла она исключительно из-за нежелания некоторых иностранных платформ соблюдать российское законодательство, и в чем тут виноваты граждане — вопрос риторический», — резюмировал он.