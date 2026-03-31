1 апреля в 18.00 в кинотеатре «Художественный» состоится премьера документального фильма, снятого в Самарской области, «СЛАВА БАДМИНТОНУ» (40 мин, 6+).



Картина рассказывает о яркой карьере Вячеслава Воробьева — одного из самых известных бадминтонистов региона, чемпиона России, чемпиона Швейцарии, участника чемпионата мира по бадминтону.



В фильме представлены уникальные архивные кадры, интервью со спортсменами, коллегами и семьей Вячеслава Воробьева, а также эксклюзивные моменты из его спортивной жизни.

В рамках мероприятия состоится встреча с создателями фильма и Вячеславом Воробьевым.



Творческая команда фильма:

- Мария Пашинина – член Союза журналистов России, сценарист, руководитель проекта.

- Дмитрий Ионов – член Союза журналистов России, режиссер, графика.

- Денис Козенко – член Союза журналистов России, оператор.



Вход свободный.

