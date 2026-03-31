1 апреля в 18.00 в кинотеатре «Художественный» состоится премьера документального фильма, снятого в Самарской области, «СЛАВА БАДМИНТОНУ» (40 мин, 6+).
Картина рассказывает о яркой карьере Вячеслава Воробьева — одного из самых известных бадминтонистов региона, чемпиона России, чемпиона Швейцарии, участника чемпионата мира по бадминтону.
В фильме представлены уникальные архивные кадры, интервью со спортсменами, коллегами и семьей Вячеслава Воробьева, а также эксклюзивные моменты из его спортивной жизни.
В рамках мероприятия состоится встреча с создателями фильма и Вячеславом Воробьевым.
Творческая команда фильма:
- Мария Пашинина – член Союза журналистов России, сценарист, руководитель проекта.
- Дмитрий Ионов – член Союза журналистов России, режиссер, графика.
- Денис Козенко – член Союза журналистов России, оператор.
Приглашаем на премьеру фильма и творческую встречу!
Вход свободный.
6+