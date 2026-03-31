В Самаре в галерее «Новое пространство» начинает работу выставка Елены Болотских «Иная сторона»
Железнодорожники напомнили школьникам Октябрьска основные правила поведения на инфраструктуре
В Тольятти завершился розыгрыш чемпионата России по дартсу
в кинотеатре «Художественный» состоится премьера документального фильма, снятого в Самарской области
В Самаре завершился первый этап инновационного проекта «Школьная академия городских инициатив»
Самарцы хранят пароли по-разному, и далеко не всегда безопасно
Мониторинг качества уборки городских территорий ведется в Самаре
На 5 тысяч больше самарских детей смогут отдохнуть в лагерях летом
В Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Отель «Гранд Будапешт»: психология и кино»
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
В ПФО вырос спрос на театральные постановки и вакансии в театрах

115
Театральное искусство набирает популярность не только среди публики, но и среди специалистов, которые хотят связать свою жизнь с театром. К такому выводу пришли эксперты KASSIR.RU и Авито Работы в совместном исследовании, проведенном ко Всемирному дню театра. Так, по данным KASSIR.RU, зимой 2026 года зрительский спрос на театральные постановки в Приволжском федеральном округе вырос на 14% в количественном выражении и на 5% в денежном эквиваленте по сравнению с зимой 2025 года. А число вакансий в театральной сфере на Авито Работе за аналогичный период увеличилось на 9%.

По данным Авито Работы, по итогам зимы 2026 года средняя предлагаемая зарплата составила 54 351 руб/мес. Важно отметить, что уровень дохода у представителей театральных профессий напрямую зависит от объёма выполненных проектов, сезонной загрузки и количества мероприятий. Существенную роль играют также опыт исполнителя и специфика площадок, на которых работает специалист — будь то муниципальные театры, частные студии или независимые творческие проекты.

«Мы в KASSIR.RU отмечаем, что театральный рынок активно развивается и трансформируется под запросы зрителя. Театры становятся модными культурными пространствами, организаторы инвестируют в качество постановок, сложные декорации, спецэффекты. И эти изменения находят отклик у зрителя: по данным KASSIR.RU, спрос на театральные постановки за зимний период 2025 к 2026 году по ПФО вырос на 14% в количественном выражении и на 5% в денежном эквиваленте. Вероятно, рост популярности театров как модных площадок косвенно влияет и на престиж театральных профессий», — отмечает Елена Глуховская, генеральный директор KASSIR.RU.

На 5 тысяч больше самарских детей смогут отдохнуть в лагерях летом
31 марта 2026  13:26
На 5 тысяч больше самарских детей смогут отдохнуть в лагерях летом
101
В ночь на 31 марта в Самаре вновь объявляли ракетную опасность
31 марта 2026  09:28
В ночь на 31 марта в Самаре вновь объявляли ракетную опасность
922
30 марта на оперативном совещании в облправительстве под председательством Вячеслава Федорищева подробно рассмотрели вопрос подготовки к летней оздоровительной кампании.
30 марта 2026  20:39
На оперативном совещании Вячеслав Федорищев дал поручения по подготовке к летней оздоровительной кампании
858
Сегодня, 30 марта, в Правительстве Самарской области прошло оперативное совещание под председательством губернатора Вячеслава Федорищева, где рассмотрели обращения граждан.
30 марта 2026  20:35
Ремонт дорог и благоустройство: Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан
550
Традиционная акция Росстандарта «Будь уверен. Будь здоров» пройдет в Самарской области с 6 по 8 апреля
30 марта 2026  12:45
Традиционная акция Росстандарта «Будь уверен. Будь здоров» пройдет в Самарской области с 6 по 8 апреля
703
Весь список