В ПФО вырос спрос на театральные постановки и вакансии в театрах

Театральное искусство набирает популярность не только среди публики, но и среди специалистов, которые хотят связать свою жизнь с театром. К такому выводу пришли эксперты KASSIR.RU и Авито Работы в совместном исследовании, проведенном ко Всемирному дню театра. Так, по данным KASSIR.RU, зимой 2026 года зрительский спрос на театральные постановки в Приволжском федеральном округе вырос на 14% в количественном выражении и на 5% в денежном эквиваленте по сравнению с зимой 2025 года. А число вакансий в театральной сфере на Авито Работе за аналогичный период увеличилось на 9%.

По данным Авито Работы, по итогам зимы 2026 года средняя предлагаемая зарплата составила 54 351 руб/мес. Важно отметить, что уровень дохода у представителей театральных профессий напрямую зависит от объёма выполненных проектов, сезонной загрузки и количества мероприятий. Существенную роль играют также опыт исполнителя и специфика площадок, на которых работает специалист — будь то муниципальные театры, частные студии или независимые творческие проекты.

«Мы в KASSIR.RU отмечаем, что театральный рынок активно развивается и трансформируется под запросы зрителя. Театры становятся модными культурными пространствами, организаторы инвестируют в качество постановок, сложные декорации, спецэффекты. И эти изменения находят отклик у зрителя: по данным KASSIR.RU, спрос на театральные постановки за зимний период 2025 к 2026 году по ПФО вырос на 14% в количественном выражении и на 5% в денежном эквиваленте. Вероятно, рост популярности театров как модных площадок косвенно влияет и на престиж театральных профессий», — отмечает Елена Глуховская, генеральный директор KASSIR.RU.