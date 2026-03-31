1 апреля 2026 года ученые прогнозируют появление магнитной бури

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, 1 апреля ожидается магнитная буря. Уровень магнитосферы поднимется до 5 баллов и продержится с полуночи до 08:00 по московскому времени. Это «красный» уровень, при котором у метеозависимых людей возможно появление головных болей и скачков артериального давления. С 08:00 до 14:00 уровень Kp будет постепенно снижаться и достигнет 4,5 балла.

В этот период еще возможно негативное влияние на самочувствие метеозависимых людей. Уже в 17:00 уровень магнитосферы успокоится и покажет 3,5 балла, а к 20:00 снизится до 2 баллов, пишет Ура.ру.

Вероятность возникновения магнитной бури 1 апреля остается незначительной и составляет всего 51%. В то же время существует вероятность возникновения легких геомагнитных возмущений (19%). Прогнозируется, что уровень индекса Ap останется на отметке 5, а величина солнечного радиоизлучения F10.7 будет приближаться к 155. Эти параметры указывают на невысокий уровень солнечной активности и исключают появление магнитной бури.

31 марта ожидается магнитная буря «красного» уровня. Кр поднимется до 5,5 балла к 18:00 по московскому времени и продержится на этом уровне до полуночи. При этом до вечера магнитосфера будет варьироваться с 2 до 4 баллов. Вероятность возникновения магнитной бури 31 марта — 70%.