Мониторинг качества уборки городских территорий ведется в Самаре

По поручению главы города Самары Ивана Носкова заместитель главы города, курирующий деятельность районных администраций, будет еженедельно проверять, как городские и коммунальные службы справляются с поддержанием чистоты и порядка на улицах города.

Первое выездное совещание прошло с участием административной комиссии и главы Самарского района.

У входа во двор дома № 110 по улице Чапаевской обнаружено граффити, а во дворе дома № 104 по той же улице найден мусор – поручения по устранению нарушений будут направлены в адрес обслуживающих организаций. Аналогичные замечания будут адресованы собственникам ряда объектов торговли по улице Чапаевской. На улице Некрасовской, 35, на месте здания, ранее пострадавшего от пожара, сотрудники администрации Самарского района наведут порядок — соберут и вывезут оставшийся после происшествия мусор. Не возникло замечаний по состоянию дворов на момент осмотра по улице Ленинградской, 50 и улице Куйбышева, 75 и 77.