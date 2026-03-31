В Самаре завершился первый этап инновационного проекта «Школьная академия городских инициатив»

С 25 по 27 марта школьные команды представили в районах свои проекты по обновлению пришкольных территорий и организации мероприятий для района или города. Идеи оценили главы районов, депутаты городской Думы Самары, представители ТОС и другие приглашенные эксперты.

Всего участники проекта «Школьная академия городских инициатив» представили 120 проектных идей. В каждом районе по итогам общественного голосования определилась команда-победитель.

По итогам районного этапа определены 9 команд, которые продолжат участие во втором этапе городского проекта «ШАГИ». Им предстоит интерактивный образовательный интенсив «Проектная мастерская», где под руководством глав районов, депутатов городской Думы Самары, специалистов и представителей профильных департаментов каждая команда доработает свои проекты по двум направлениям: благоустройство пришкольной территории и организация общественно значимого городского мероприятия.