В Госдуме рассказали, когда в России подешевеют яйца

В конце апреля — начале мая ожидается стабилизация цен на яйца в России. Сейчас колебания цен связаны с увеличением спроса в преддверии Пасхи и корректировкой стоимости продукта в весенний периода. Об этом рассказала зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина («Единая Россия»).

«Рост цен на яйца перед Пасхой — это классическое явление сезонного спроса, которое повторяется каждый год», — сказала она в разговоре с ТАСС. По ее словам,эксперты прогнозируют, что цены вернутся на привычный уровень в конце апреля или в начале мая. По словам депутата, в стране отсутствует дефицит яиц. За первые месяцы 2026 года производство этого продукта увеличилось на 2,7%. Тем не менее перед праздниками наблюдается повышенный спрос: миллионы семей приобретают яйца в значительных объемах, что приводит к росту нагрузки на рынок.

С начала 2026 года цены на куриные яйца в России выросли на 14,1%, что обусловлено ростом издержек производителей, вспышкой птичьего гриппа и повышением НДС. В 2025 году, напротив, наблюдалось снижение цен из-за перепроизводства, однако уже к концу года ситуация начала меняться. Эксперты полагают, что после Пасхи цены немного снизятся и стабилизируются в диапазоне 105–115 рублей за десяток.