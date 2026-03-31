В Самаре росгвардейцы пришли на помощь мужчине, повредившему ногу на берегу Волги

Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по Самарской области оказали помощь пострадавшему, сломавшему ногу.

Начальник военного оркестра регионального управления Росгвардии майор Олег Чемоданов после службы возвращался домой по набережной реки Волги и заметил мужчину, который лежал на берегу.

Офицер немедленно спустился к молодому человеку и спросил, в чем дело и нужна ли какая-нибудь помощь. Пострадавший ответил, что гулял по набережной и решил спуститься ниже к воде. В итоге он наступил на снег, под которым оказалась промоина, провалился, повредил ногу и самостоятельно подняться наверх не может.

Поняв, что без помощи медиков не обойтись, майор Олег Чемоданов оперативно связался с дежурным управления ведомства, а тот в свою очередь вызвал на место бригаду скорой помощи.

Пока медики ехали, на помощь офицеру подоспели бойцы ОМОН «Смерч» (на транспорте). Росгвардейцы аккуратно подняли пострадавшего наверх, где его уже ждала машина скорой помощи. Медики доставили его в одну из больниц Самары. Позже выяснилось, что молодой человек сломал ногу.

В настоящее время жизни и здоровью спасенного самарца ничто не угрожает.