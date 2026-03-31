16-летняя девушка на электровелосипеде попала в ДТП в Самаре

30 марта 2026 года на территории Самарской области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 11 человек.

Одно из ДТП произошло в 08:05 в Куйбышевском районе Самары. Не имеющая права управления транспортными средствами 16-летняя девушка, управляя велосипедом с электрическим мотором Kugoo U5, не зарегистрированным в установленном порядке, двигалась по улице Болотной в направлении улицы Опанской. В пути следования не обеспечила постоянного контроля за движением велосипеда и допустила опрокидывание транспортного средства. Несовершеннолетняя госпитализирована.