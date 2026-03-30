В Ставропольском районе квадроцикл съехал в кювет и врезался в дерево

29 марта на территории Самарской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 6 человек.

В Ставропольском районе с места ДТП госпитализирована женщина-водитель квадроцикла. В 15:00 на лесной дороге 26-летняя женщина, управляя квадроциклом CF MOTO GOES, не зарегистрированным в установленном порядке, двигалась со стороны сельского поселения Зеленовка в направлении села Федоровка. В пути следования водитель не выбрала безопасную скорость движения, не учла состояние дорожного покрытия, не справилась с рулевым управлением и допустила съезд транспортного средства в кювет, где наехала на дерево. Пассажиру квадроцикла – мужчине 1995 года рождения после осмотра врачами рекомендовано амбулаторное лечение, водитель – госпитализирована.