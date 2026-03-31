В Госдуме рассказали, когда в России подешевеют яйца
В Самаре студенты учебной группы «Россети Волга» узнали о деталях ремонта энергообъектов
Повара из Самарской области снова пришли на кастинг в кулинарную битву Ивлева и Агзамова
Россияне вдвое увеличили покупки товаров для дома к весне
Форум амбассадоров СПО Самарской области завершился в областной столице
В Самаре 68,5% новостроек строят по одной технологии
В России начался сезон цветения
В Самаре учащийся колледжа решил быстро заработать и передал мошеннику данные банковской карты и пароль от нее
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.3
0.16
EUR 93.44
0.02
В Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Отель «Гранд Будапешт»: психология и кино»
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
Россияне вдвое увеличили покупки товаров для дома к весне

135
В начале весны россияне традиционно стремятся освежить дом и провести генеральную уборку, избавляясь от лишнего. Эта сезонная привычка напрямую отражается на потребительском поведении: в феврале-марте заметно растет интерес к товарам для уборки и дома, следует из исследования «Мегамаркета». С данными опроса ознакомились 31 марта «Известия».

Так, по данным аналитиков, в феврале 2026 года россияне в два раза чаще покупали товары для дома и уборки по сравнению с предыдущем месяцем. Если в январе было оформлено 26,5% от общего количества заказов за период с января по март, то на февраль пришлось уже 56,3%. Пик продаж пришелся на неделю с 16 по 22 февраля.

Интересно, что большую часть оборота в категориях товаров для дома и уборки формируют мужчины — на них приходится около 58% от общего объема продаж, тогда как доля женщин составляет примерно 42%. Несмотря на меньший оборот, женщины совершают больше покупок: они оформляют 56% заказов в категории, в то время как мужчины — 44%. Аналитики связывают это с тем, что женщины чаще приобретают небольшие товары и расходные материалы для уборки, тогда как мужчины выбирают более дорогие позиции для дома, прежде всего бытовую технику.

Как правило, заказы не ограничиваются только принадлежностями для уборки. В 34% случаев к ним добавляется бытовая химия — это самая распространенная комбинация. Также в корзине нередко оказываются аксессуары для ванной, кухонный текстиль и средства для чистки бытовой техники. При этом примерно каждый третий заказ (33%) состоит только из товаров для уборки.

«Категория товаров для уборки остается одной из наиболее востребованных для списания кешбэка — покупатели стремятся использовать накопленные бонусы с максимальной выгодой, в первую очередь на регулярно приобретаемые товары. Дополнительным стимулом выступает и повышенный курс начисления бонусов в этой категории, который позволяет заметно экономить на таких покупках», — отмечает Екатерина Антошина, руководитель направления интернет маркетинга в «Мегамаркете».

Подготовка к теплому сезону у россиян не обходится и без обновления интерьера. Так, например, заметный рост показывает категория штор и жалюзи: в первые месяцы 2026 года количество заказов в ней увеличилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Если говорить о географии покупок, то в числе лидеров по объему продаж товаров для дома — Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Республика Татарстан и Свердловская область.

Советник председателя правления АО «Национальный Банк Сбережений» Анастасия Кудрявцева 27 марта сообщила «Известиям», что снижение потребительской уверенности связано с накопленным эффектом неопределенности и давления на реальные доходы, что постепенно меняет поведение населения и сдерживает спрос на крупные покупки. При этом базовое потребление сохраняется, но именно необязательные, «дополнительные» расходы начинают сокращаться в первую очередь. Для экономики это означает неравномерное давление на отрасли.

В центре внимания
В ночь на 31 марта в Самаре вновь объявляли ракетную опасность
31 марта 2026  09:28
В ночь на 31 марта в Самаре вновь объявляли ракетную опасность
598
30 марта на оперативном совещании в облправительстве под председательством Вячеслава Федорищева подробно рассмотрели вопрос подготовки к летней оздоровительной кампании.
30 марта 2026  20:39
На оперативном совещании Вячеслав Федорищев дал поручения по подготовке к летней оздоровительной кампании
812
Сегодня, 30 марта, в Правительстве Самарской области прошло оперативное совещание под председательством губернатора Вячеслава Федорищева, где рассмотрели обращения граждан.
30 марта 2026  20:35
Ремонт дорог и благоустройство: Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан
518
Традиционная акция Росстандарта «Будь уверен. Будь здоров» пройдет в Самарской области с 6 по 8 апреля
30 марта 2026  12:45
Традиционная акция Росстандарта «Будь уверен. Будь здоров» пройдет в Самарской области с 6 по 8 апреля
680
Беспилотники снова атаковали промышленное предприятие в Самарской области
30 марта 2026  10:47
Беспилотники снова атаковали промышленное предприятие в Самарской области
753
Весь список