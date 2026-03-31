Россияне вдвое увеличили покупки товаров для дома к весне

В начале весны россияне традиционно стремятся освежить дом и провести генеральную уборку, избавляясь от лишнего. Эта сезонная привычка напрямую отражается на потребительском поведении: в феврале-марте заметно растет интерес к товарам для уборки и дома, следует из исследования «Мегамаркета». С данными опроса ознакомились 31 марта «Известия».

Так, по данным аналитиков, в феврале 2026 года россияне в два раза чаще покупали товары для дома и уборки по сравнению с предыдущем месяцем. Если в январе было оформлено 26,5% от общего количества заказов за период с января по март, то на февраль пришлось уже 56,3%. Пик продаж пришелся на неделю с 16 по 22 февраля.

Интересно, что большую часть оборота в категориях товаров для дома и уборки формируют мужчины — на них приходится около 58% от общего объема продаж, тогда как доля женщин составляет примерно 42%. Несмотря на меньший оборот, женщины совершают больше покупок: они оформляют 56% заказов в категории, в то время как мужчины — 44%. Аналитики связывают это с тем, что женщины чаще приобретают небольшие товары и расходные материалы для уборки, тогда как мужчины выбирают более дорогие позиции для дома, прежде всего бытовую технику.

Как правило, заказы не ограничиваются только принадлежностями для уборки. В 34% случаев к ним добавляется бытовая химия — это самая распространенная комбинация. Также в корзине нередко оказываются аксессуары для ванной, кухонный текстиль и средства для чистки бытовой техники. При этом примерно каждый третий заказ (33%) состоит только из товаров для уборки.

«Категория товаров для уборки остается одной из наиболее востребованных для списания кешбэка — покупатели стремятся использовать накопленные бонусы с максимальной выгодой, в первую очередь на регулярно приобретаемые товары. Дополнительным стимулом выступает и повышенный курс начисления бонусов в этой категории, который позволяет заметно экономить на таких покупках», — отмечает Екатерина Антошина, руководитель направления интернет маркетинга в «Мегамаркете».

Подготовка к теплому сезону у россиян не обходится и без обновления интерьера. Так, например, заметный рост показывает категория штор и жалюзи: в первые месяцы 2026 года количество заказов в ней увеличилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Если говорить о географии покупок, то в числе лидеров по объему продаж товаров для дома — Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Республика Татарстан и Свердловская область.

Советник председателя правления АО «Национальный Банк Сбережений» Анастасия Кудрявцева 27 марта сообщила «Известиям», что снижение потребительской уверенности связано с накопленным эффектом неопределенности и давления на реальные доходы, что постепенно меняет поведение населения и сдерживает спрос на крупные покупки. При этом базовое потребление сохраняется, но именно необязательные, «дополнительные» расходы начинают сокращаться в первую очередь. Для экономики это означает неравномерное давление на отрасли.