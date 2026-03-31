Форум амбассадоров СПО Самарской области завершился в областной столице

Его участниками стали более 200 студентов из 18 колледжей и техникумов региона, в том числе из учебных заведений, где уже реализуется или планируется внедрение федеральной программы «Профессионалитет».

«Сегодня престиж рабочих профессий неуклонно повышается, в том числе благодаря таким людям, как вы — творческим, активным, ответственным, всерьез увлеченным своим делом. Вы не ждете, когда мир поменяется — вы меняете его сами. Не ограничиваясь рамками образовательного процесса, вы ищете возможности для общения и новых идей, повышения своего профессионального уровня и эрудиции, активно ведете общественную работу и в конечном итоге вовлекаете в свой круг все новых и новых участников. Форум — это взаимодействие, и мы рады, что вы дружите, вместе генерируете идеи и стремитесь улучшить наш город», – обратился к участникам форума глава города Самары Иван Носков.

В течение трёх дней студенты участвовали в серии тренингов и мастер классов, нацеленных на развитие ключевых компетенций: по ораторскому искусству, командообразованию, конфликтологии и психологии, в обучающих тренингах «ИИ в коммуникациях», «Личный бренд амбассадора: как стать узнаваемым лидером в колледже и регионе» и «Делаем новости: как стать заметным для СМИ».