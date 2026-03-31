В России начался сезон цветения

Об этом предупредила пульмонолог НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Наталья Коповая.

«Стартовал сезон цветения, а значит, и сезон поллиноза, от которого страдает около 30% населения Земли», — слова Коповой приводит РИА Новости. Ольха и орешник — ветроопыляемые деревья, они выделяют огромное количество мелкой летучей пыльцы, которая может распространяться на десятки километров.

По словам врача, продолжительность пыления ольхи и орешника составляет примерно 20–25 дней. К середине апреля концентрация пыльцы в воздухе обычно идет на спад — наступит следующий этап аллергического сезона.

В этом году из-за погоды цветение началось раньше обычного, что может привести к удлинению общего периода воздействия пыльцы и созданию «перекрывающихся» волн цветения. В ближайшие недели к указанным выше присоединятся и другие деревья — береза, ясень, клен и сирень, а в начале лета ситуацию может усугубить топо