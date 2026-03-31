В Госдуме рассказали, когда в России подешевеют яйца
В Самаре студенты учебной группы «Россети Волга» узнали о деталях ремонта энергообъектов
Повара из Самарской области снова пришли на кастинг в кулинарную битву Ивлева и Агзамова
Россияне вдвое увеличили покупки товаров для дома к весне
Форум амбассадоров СПО Самарской области завершился в областной столице
В Самаре 68,5% новостроек строят по одной технологии
В России начался сезон цветения
В Самаре учащийся колледжа решил быстро заработать и передал мошеннику данные банковской карты и пароль от нее
В Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Отель «Гранд Будапешт»: психология и кино»
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре учащийся колледжа решил быстро заработать и передал мошеннику данные банковской карты и пароль от нее

В рамках осуществления предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного  ст. 159 УК РФ "Мошенничество", сотрудниками самарской полиции установлено, что под влиянием злоумышленников житель Самары 2000 г.р. перевел более 1,5 млн рублей на указанные аферистами счета. Неизвестные ввели мужчину в заблуждение, заставив его поверить, что  его личные данные стали известны мошенникам и они пытаются завладеть сбережениями с целью дальнейшего финансирования преступной деятельности.

В ходе опроса пострадавшего, изучения полученной банковской документации, полицейские установили, что часть похищенных денежных средств поступила на банковскую карту, принадлежащую 20-летнему самарцу.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение молодого человека и задержали его. Им оказался учащийся колледжа.  В ходе опроса он пояснил, что решил быстро заработать и передал злоумышленнику данные банковской карты и пароль от нее, а также свои паспортные данные и номер телефона. За передачу доступа к своей банковской карте он получил денежные средства в размере 8 000 рублей.

Следственным управлением Управления МВД России по г. Самаре в отношении 20-летнего  самарца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 УК РФ (передача из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств предоставленных ему оператором по переводу денежных средств электронного средства платежа и (или) доступа к нему другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных операций). В настоящее время уголовное дело расследовано и с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для принятия решения по существу.

Новости по теме
52‑летний житель Елховского района хотел купить машину и встретил мошенника
31 марта 2026, 09:53
52‑летний житель Елховского района хотел купить машину и встретил мошенника
Получив свыше 2 млн рублей злоумышленник перестал выходить на связь — не отвечал на сообщения и звонки, а сайт, где была размещена реклама, оказался... Криминал
Россиян предупредили о способе мошенничества при аренде самокатов
30 марта 2026, 13:01
Россиян предупредили о способе мошенничества при аренде самокатов
Злоумышленники могут печатать свои собственные QR-коды, либо наклеивая поверх настоящего кода непосредственно на руле или корпусе самоката, либо размещая рядом. Криминал
«Брокер» лишил жителя Самары около 2 млн рублей
30 марта 2026, 10:16
«Брокер» лишил жителя Самары около 2 млн рублей
Не проверив легитимность «брокерской фирмы» и следуя инструкции злоумышленника, самарец осуществил несколько переводов на предложенные неизвестным... Криминал
В ночь на 31 марта в Самаре вновь объявляли ракетную опасность
31 марта 2026  09:28
В ночь на 31 марта в Самаре вновь объявляли ракетную опасность
30 марта на оперативном совещании в облправительстве под председательством Вячеслава Федорищева подробно рассмотрели вопрос подготовки к летней оздоровительной кампании.
30 марта 2026  20:39
На оперативном совещании Вячеслав Федорищев дал поручения по подготовке к летней оздоровительной кампании
Сегодня, 30 марта, в Правительстве Самарской области прошло оперативное совещание под председательством губернатора Вячеслава Федорищева, где рассмотрели обращения граждан.
30 марта 2026  20:35
Ремонт дорог и благоустройство: Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан
Традиционная акция Росстандарта «Будь уверен. Будь здоров» пройдет в Самарской области с 6 по 8 апреля
30 марта 2026  12:45
Традиционная акция Росстандарта «Будь уверен. Будь здоров» пройдет в Самарской области с 6 по 8 апреля
Беспилотники снова атаковали промышленное предприятие в Самарской области
30 марта 2026  10:47
Беспилотники снова атаковали промышленное предприятие в Самарской области
