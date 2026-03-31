В Самаре учащийся колледжа решил быстро заработать и передал мошеннику данные банковской карты и пароль от нее

В рамках осуществления предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ "Мошенничество", сотрудниками самарской полиции установлено, что под влиянием злоумышленников житель Самары 2000 г.р. перевел более 1,5 млн рублей на указанные аферистами счета. Неизвестные ввели мужчину в заблуждение, заставив его поверить, что его личные данные стали известны мошенникам и они пытаются завладеть сбережениями с целью дальнейшего финансирования преступной деятельности.

В ходе опроса пострадавшего, изучения полученной банковской документации, полицейские установили, что часть похищенных денежных средств поступила на банковскую карту, принадлежащую 20-летнему самарцу.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение молодого человека и задержали его. Им оказался учащийся колледжа. В ходе опроса он пояснил, что решил быстро заработать и передал злоумышленнику данные банковской карты и пароль от нее, а также свои паспортные данные и номер телефона. За передачу доступа к своей банковской карте он получил денежные средства в размере 8 000 рублей.

Следственным управлением Управления МВД России по г. Самаре в отношении 20-летнего самарца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 УК РФ (передача из корыстной заинтересованности клиентом оператора по переводу денежных средств предоставленных ему оператором по переводу денежных средств электронного средства платежа и (или) доступа к нему другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных операций). В настоящее время уголовное дело расследовано и с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для принятия решения по существу.