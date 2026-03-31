52‑летний житель Елховского района хотел купить машину и встретил мошенника

В Самаре студенты учебной группы «Россети Волга» узнали о деталях ремонта энергообъектов
Повара из Самарской области снова пришли на кастинг в кулинарную битву Ивлева и Агзамова
Россияне вдвое увеличили покупки товаров для дома к весне
Форум амбассадоров СПО Самарской области завершился в областной столице
В Самаре 68,5% новостроек строят по одной технологии
В России начался сезон цветения
В Самаре учащийся колледжа решил быстро заработать и передал мошеннику данные банковской карты и пароль от нее
Минпросвещения планирует сделать второй иностранный язык обязательным в школах
В Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Отель «Гранд Будапешт»: психология и кино»
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
В Самарской области в полицию обратился 52‑летний житель Елховского района, пострадавший от действий мошенников. Мужчина рассказал, что давно мечтал приобрести автомобиль и увидев рекламу сайта по продаже иномарок, решил осуществить свою мечту, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Он перешел по ссылке, нашёл вариант, устраивавший его по описанию и цене. Продавец заверил, что проблем с покупкой не возникнет, если перечислить аванс на расчётный счёт, указанный в договоре. При этом, для достоверности, он прислал фото автомобиля с разных ракурсов.

По указанию так называемого «менеджера» мужчина получил на электронную почту договор. Не вчитавшись в его содержание, он перевёл на указанный счёт аванс. После этого «продавец» некоторое время под разными предлогами (налоги, растаможка, ремонт) просил селянина перечислять ему денежные средства. Получив свыше 2 млн рублей злоумышленник перестал выходить на связь — не отвечал на сообщения и звонки, а сайт, где была размещена реклама, оказался заблокирован.

На основании заявления потерпевшего возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции ведут розыск лиц, причастных к хищению денежных средств.

ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан проявлять бдительность при совершении онлайн‑покупок, особенно если речь идёт о значительных суммах и крупных покупках.

В Самаре учащийся колледжа решил быстро заработать и передал мошеннику данные банковской карты и пароль от нее
За передачу доступа к своей банковской карте он получил денежные средства в размере 8 000 рублей.
Злоумышленники могут печатать свои собственные QR-коды, либо наклеивая поверх настоящего кода непосредственно на руле или корпусе самоката, либо размещая рядом.
Не проверив легитимность «брокерской фирмы» и следуя инструкции злоумышленника, самарец осуществил несколько переводов на предложенные неизвестным...
